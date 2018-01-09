Власти Саудовской Аравии раздадут жителям $13 миллиардов из-за растущей стоимости жизни

Власти Саудовской Аравии в течение 2018 года распределят между жителями королевства 50 млрд риалов (около $13 млрд).

Как сообщает Republic со сылкой на Reuters, такое решение принято, чтобы компенсировать населению растущую стоимость жизни.

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Согласно указу короля Салмана от 6 января, государственным служащим Саудовской Аравии ежемесячно будут доплачивать тысячу риалов (около $266) после того, как в королевстве с начала 2018 года решено поднять цены на бензин почти в два раза и ввести НДС (5%). Денежные выплаты получат также пенсионеры и военнослужащие. Кроме того, власти возьмут на себя оплату НДС в некоторых случаях (например, при первичной покупке жилья).

Всего на госслужбе в Саудовской Аравии заняты примерно 1,2 млн человек, напоминает Business Insider. При этом крупный бизнес также присоединился к королевской инициативе, пишет Bloomberg. По сведениям источников агентства, компания Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) намерена в текущем году увеличить месячные зарплаты на тысячу риалов тем работникам-саудитам, у кого выплаты составляют 20 тысяч риалов или ниже.

Вместе с тем, правительство решило сократить льготы членам королевской семьи, что вызвало недовольство последних.

Как сообщал УНИАН, 6 января 11 принцев провели акцию протеста в королевском дворце в Эр-Рияде против королевского указа, предписывающего им самостоятельно оплачивать счета за воду и электричество. Все участники акции были арестованы.