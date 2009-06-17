Российская программа создания игорных зон провалилась

Игорные зоны, куда с 1 июля предполагается перевести все казино и игорные клубы в России, не готовы принять бизнес к указанному сроку. Такое заявление сделал заместитель министра финансов РФ Сергей Шаталов, сообщает РИА Новости.

По словам Шаталова, пока этот проект "не получился". Чиновник также добавил, что "это связано с кризисом и другими обстоятельствами". "Например, на Дальнем Востоке и в Калининградской области местные власти до сих пор не определили, где эти зоны должны находиться", - напомнил Шаталов.

Представитель российского Минфина отметил, что бюджеты регионов от закрытия игорных заведений, которые не попадут в указанные зоны, потеряют 5-6 млрд рублей.

В соответствии с законом, с 1 июля все игорные заведения в стране должны быть выведены в четыре специальные зоны - в Алтайском и Приморском краях, Калининградской области, а также на границе Ростовской области и Краснодарского края. Однако ни одна из них до сих пор не готова.

Просьбы отсрочить или отменить вывод игорных клубов в специальные зоны не нашли поддержки в правительстве.

Напомним, 15 мая Верховная Рада Украины приняла закон, запрещающий игорный бизнес и азартные игры.

5 июня Президент Украины Виктор Ющенко наложил вето на закон о запрете игорного бизнеса, подчеркнув, что данный закон нарушает ряд положений Конституции, является популистским и невзвешенным, повлечет потерю около 200 тыс. рабочих мест. Однако 12 июня Рада преодолела вето Президента. Теперь в течение трех месяцев власть должна разработать новое законодательство, предусматривающее право осуществления игорного бизнеса в специально созданных "игорных" зонах.