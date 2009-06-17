ГЛАВНОЕ на 17 июня (день)

Хроника дня

* * *

Экономика

Иосиф Винский подал в отставку с должности министра транспорта и связи Украины.

Как сказано в заявлении И.ВИНСКОГО, переданном УНИАН пресс-службой Минтранссвяз, из-за серьезных разногласий с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

«В соответствии со статьей 18 Закона Украины «О Кабинете Министров Украины» подаю заявление об отставке с должности министра транспорта и связи Украины, - отмечает в заявлении И.ВИНСКИЙ. - Мое заявление обусловлено серьезными разногласиями с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО относительно политических, кадровых, экономических вопросов, а также этики отношений между членами Кабинета Министров Украины».

Кроме того, заявляет И.ВИНСКИЙ, «премьер-министром Украины блокируются крайне необходимые для отрасли реформы и выделение необходимых средств для развития объектов инфраструктуры, связанных с проведением у Украины Чемпионата по футболу Евро-2012».

На сегодняшнем заседании правительства Иосиф ВИНСКИЙ не присутствовал. Министерство транспорта и связи представляет первый заместитель министра Владимир РАБОТНЕВ.

15 июня в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что не исключает привлечения к ответственности И.ВИНСКОГО за попытки использовать средства государственного предприятия «Укрпошта» не по целевому назначению.

Она обвинила И.ВИНСКОГО и народного депутата от БЮТ Геннадия ЗАДИРКО в попытках использовать 15 млн. грн. государственного предприятия «Укрпошты» на печать рекламных плакатов к избирательной кампании министра, который якобы намерен баллотироваться в Президенты.

ТЭК

Украина надеется привлечь европейский кредит для оплаты закачки газ в ПХГ Украина надеется, что для оплаты за газ, который до ноября 2009 года необходимо закачать в украинские подземные хранилища газа (ПХГ), удастся привлечь синдицированный кредит европейских финансовых организаций.

Как передает корреспондент УНИАН, об это сказал сегодня журналистам исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ.

«Я надеюсь, что в ближайшее время мы выйдем на формулу и алгоритм финансирования закачки», – сказал И.УМАНСКИЙ.

По его словам, на сегодняшний день, учитывая переговорный процесс, еще рано говорить об объемах и условиях финансирования. При этом он подчеркнул, что ЕБРР будет входит в состав кредиторов.

"Газпром" по-прежнему не намерен предъявлять штрафные санкции к Украине за недобор газа.

Об этом заявил глава ОАО "Газпром" Алексей МИЛЛЕР на встрече с премьер-министром РФ Владимиром ПУТИНЫМ, передает РИА "Новости".

"В дальнейшем будем также придерживаться такого подхода - не будем предъявлять штрафных санкций к нашим украинским партнерам", - заявил А.МИЛЛЕР.

Вчера в ходе визита в Москву первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь Диденко вел переговоры о снижении объемов поставок российского газа в Украину. Источник в «Нафтогазе» объяснил, что обсуждались снижение потребления газа в этом году до 33 млрд кубометров, а также коррективы в газовое соглашение и возможность потребления аналогичного объема в следующем году.

В 1-ом квартале 2009 года Украина импоровала немногим более 50% законтрактованных объемов газа. Планка take or pay («бери или плати») в контракте ОАО «Газпром» с НАК «Нафтогаз Украины» зафиксирована на уровне 80% (такой объем поставок потребитель должен оплатить независимо от возможности его использовать).

Украинская сторона официально заявляла, что заинтересована в сокращении законтрактованных объемов импорта газа в 2009 году с 40 млрд. куб. м до 33 млрд. куб. м.

Финансы

Кабмин планирует внести изменения в госбюджет, касающиеся "Нафтогаза"

На сегодняшнем заседании Кабинет министров планирует одобрить изменения в госбюджет, касающиеся НАК «Нафтогаз Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ.

Он отметил, что наиболее серьезные вопросы, которые необходимо урегулировать, это структурные изменения в системе газового рынка Украины как такового, а также вопрос обеспечения своевременных поступлений «Нафтогазу» средств по оплате газа от потребителей продукта на внутреннем рынке.

«Все эти предложения есть, они нарабатываются, они рассматривались на прошлом заседании Кабмина. Сейчас мы их дорабатываем – как по обеспечению финансирования, так и по структурным изменениям», - сказал И.УМАНСКИЙ.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО неоднократно заявлял, что НАК «Нафтогаз Украины» находится на грани банкротства. По его мнению, НАК, которая не является прибыльной компанией, нужно освободить от уплаты НДС и ренты за транзит, учитывая ее сегодняшнее финансовое положение.

У банка «Пивденный» повышен рейтинг надежности депозитов

Украинское рейтинговое агентство "Кредит-Рейтинг" сегодня объявило о том, что 28 мая этого года был повышен кредитный рейтинг надежности банковских депозитов ОАО АБ "Пивденный" (г. Одесса) до уровня "4" (высокая надежность).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе агентства.

По информации пресс-службы, повышение рейтинга надежности банковских депозитов обусловлено возможностью банка поддерживать показатели ликвидности на достаточном уровне, а также сохранением качества активов и показателей эффективности деятельности на приемлемом уровне в условиях нестабильной экономической ситуации.

Рейтинг надежности банковских депозитов на уровне "4" (высокая надежность) означает, что банк достаточно надежный, но более чувствительный к влиянию неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических факторов, чем банк с рейтингом "5". Вероятность возникновения проблем со своевременным возвращением вклада небольшая.

Агро

Ющенко одобрил изменения в закон о спецрежиме по НДС для аграриев

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал закон «О внесении изменений в Закон Украины «О налоге на добавленную стоимость» (о применении норм специального режима налогообложения для сельхозтоваропроизводителей при реализации собственной продукции).

Текст документа обнародован на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла данный закон 21 мая.

Внесенные изменения позволяют регистрироваться субъектами специального режима налогообложения НДС в сфере сельского, лесного хозяйства и рыболовства тем сельхозпредприятиям, которые, не имея собственных или арендованных производственных мощностей, перерабатывают (обрабатывают) сельскохозяйственное сырье на давальческих условиях и поставляют (реализуют) сельскохозяйственные товары (услуги), а также дают право сельхозпредприятиям получать дотации за всю продукцию переработки скота в живом весе.

Украина не планирует увеличивать импорт молочной продукции из Беларуси.

Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН сообщил министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК.

«В настоящее время у нас не существует никаких ограничений в отношении белорусской молочной продукции. Главное условие для возможности поставок из Беларуси – это соответствие стандартам качества и производство из собственного, а не импортного сырья», - сказал Ю.МЕЛЬНИК.

Министр подчеркнул, что белорусские производители молочной продукции не сталкиваются с проблемой получения разрешения ветеринарной службы Украины на ввоз своей продукции в Украину.

«Качество белорусской молочной продукции всегда подтверждается, если это масло, то это настоящее масло, если это сыр, то это настоящий сыр», - подчеркнул он.

Ю.МЕЛЬНИК отметил, что в настоящее время Украина импортирует молочную продукцию из Беларуси, России и стран Европейского Союза.

«В Украине действует правило свободного рынка, поэтому если белорусские производители захотят увеличить свои поставки в Украину, я не вижу в этом проблем, но в настоящее время внутренний рынок Украины насыщен молочной продукцией в полном объеме», - подчеркнул министр аграрной политики.

Россия ранее ввела ограничения на поставки белорусской молочной продукции, что вызвало недовольство Минска. Роспотребнадзор запретил ввоз около 1300 наименований белорусской молочной продукции.

16 июня белорусское руководство отозвало из Москвы делегацию, которая вела переговоры по молоку. Замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Михаил САВЕЛЬЕВ обвинил Роспотребнадзор в нежелании решать проблему.

Сразу после этого министр сельского хозяйства РФ Елена СКРЫННИК заявила, что Россия и Беларусь завершили переговоры по «молочной» проблеме и достигли договоренности, устраивающей обе стороны.

Накануне посол Украины в Беларуси Игорь ЛИХОВОЙ не исключил, что Украина может увеличить импорт молочной продукции из Беларуси.

Транспорт

Украина обеспечит Евро-2012 своими автобусами

Украина способна обеспечить чемпионат по футболу "Евро-2012", который пройдет на Украине и в Польше, автобусами собственного производства, считает премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, передает РИА Новости..

"Я верю в то, что Украина может обеспечить Евро-2012 своими автобусами", - сказала Тимошенко, открывая в среду автовыставку, организованную украинскими производителями автобусов во внутреннем дворе здания правительства Украины.

С посещения этой выставки премьер-министром и всеми министрами началось в среду заседание украинского правительства.

Премьер-министр отметила, что Украине необходимо достойно подготовиться к проведению "Евро-2012", в том числе, в обеспечении чемпионата автотранспортом.

"Сегодня идет обсуждение, какие автобусы закупить для этой цели. Или закупить за границей технику, или Украина способна сама поставить свои украинские автобусы для обслуживания всех гостей, которые приедут в Украину на Евро-2012", - сказала премьер-министр, добавив, что сейчас у членов правительства есть возможность познакомиться с продукцией всех украинских предприятий, которые производят автобусы.

На выставке представлены автобусы ведущих украинских производителей (Львовский и Запорожский автозаводы, корпорации "Богдан" и "Эталон" и другие).

Столица

Киевляне за газ теперь могут платить через EasyPay

ОАО «Киевгаз» совместно с компанией EasyPay ввел систему экспресс-платежей, с помощью которой жители столицы могут рассчитаться за потребленный газ.

Около 300 платежных терминалов по всему Киеву будут принимать оплату за голубое топливо.

Преимущества такой услуги – сэкономленное время и отсутствие дополнительных комиссионных платежей. К тому же абонент, который не имеет наличности на момент оплаты счета, может воспользоваться электронной карточкой Visa или MasterCard. Оплата через EasyPay доступна всем, кто заключил с «Киевгазом» прямой договор на поставку топлива.