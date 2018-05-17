Как е-резиденция бизнесу помогает. Истории успеха

Около 300 компаний. Именно такое количество фирм только в первом полугодии 2017 года зарегистрировали граждане Украины в Эстонии после получения статуса е-резиденции, заняв таким образом первое место среди представителей со всех стран мира.

Всплеск интереса к ведению бизнеса в этой прибалтийской стране вовсе не случаен. Зарегистрировав компанию после получения статуса е-резиденции, соотечественники могут управлять ею из любой точки мира, подать заявку на платежный счет и кредитную карту, пользоваться услугами электронного банкинга, использовать международных поставщиков платежных услуг (например, Paypal, Braintree и т.д.), платить эстонские налоги (если применимо) и подписывать документы и договоры в цифровом виде. С компанией, зарегистрированной через электронную резиденцию, они могут иметь доступ к оплате поставщиков услуг и могут начать продавать свои продукты и услуги на международном уровне.

«Люди со всего мира, включая украинских бизнесменов, со статусом е-резиденции вправе открывать и управлять полностью международной европейской компанией. И все это можно сделать в цифровом виде и без необходимости нанимать местного директора», - рассказал УНИАНу Таави Котка, один из инициаторов программы e-Residency и бывший ИТ-директор правительства Эстонии.

Если же без местного директора или бухгалтера не обойтись, то услуги по бухгалтерскому учету частным сектором не столь значительны - начинаются от 60 евро в месяц.

«К тому же в Эстонии рост стимулируется. Налог предприятий на реинвестированные прибыли составляет 0%, а значит, существует больше средств для реинвестирования. Бюрократия минимальна, а налоговые рамки максимально четкие — Эстония занимает первое место в ЕС по Индексу экономической свободы 2017 года от Фонда «Наследие» и первое место по Международному индексу конкурентоспособности налогов 2017 года от Налогового Фонда», - добавляет Каспар Корюс, руководитель программы e-Residency.

Кому е-резиденция в радость

Итак, электронная резиденция наиболее выгодна для предпринимателей, за пределами ЕС, которые хотят иметь доступ к Единому рынку Евросоюза. Это могут быть как фрилансеры, которым нужна возможность принимать онлайн-платежи по кредитным картам, но которые в настоящее время не имеют такой возможности в своей стране, так и цифровые «кочевники», которые путешествуют по миру и хотят с комфортом управлять своей компанией по сети, где бы они ни находились.

Очень привлекательным является ведение бизнеса с помощью е-резиденции и для тех предпринимателей, которые хотят иметь доступ к трансграничному капиталу или тех бизнесменов, которые имеют в штате представителей из нескольких разных стран ЕС и хотят снизить свои административные издержки — с помощью цифровых удостоверений личности решения совета директоров и контракты могут быть подписаны онлайн мгновенно (что нивелирует хлопоты и стоимость отправки документы через международных курьеров).

«В некоторых странах управление компанией по e-Residency является единственным способом осуществлять международный бизнес, не покидая своей страны», - резюмирует Каспар Корюс.

О том, что с регистрацией бизнеса через е-резиденцию отечественные бизнесмены получают большое количество преимуществ, подтвердил УНИАНу и киевлянин Александр Балабанов, помогающий стартапам и бизнесу выстраивать цифровой маркетинг.

По словам Балабанова, он «молодой е-резидент» - инициировал получение статуса 25 февраля 2017 года, а компанию открыл 28 марта 2017 года.

Кстати, он отметил, что сам процесс взаимодействия с сервисом е-резиденции и компанией Leapin, которая помогала мне с регистрацией, был восхитительно быстр.

«После электронного подтверждения я меньше чем через неделю уже забрал карту с цифровой подписью в консульстве в Киеве. Дольше всего заняла процедура проверки (KYC, know-your-customer) в банке, это был почти месяц и после этого мне нужно было спланировать поездку в Таллинн для личной встречи с представителем банка», - сообщил Балабанов.

«Впоследствии я ни разу не пожалел о своем решении. Очень порадовал онлайн-банкинг, сделанный для живых людей, внутриевропейские переводы работают моментально, доступны различные финансовые инструменты» - добавил Балабанов, уточнив, что некоторым клиентам очень важна юрисдикция компании, с которой они будут заключать договор. И компания в ЕС выглядит более предпочтительной.

Кроме того, молодой предприниматель отметил, что ему очень легко и удобно управлять компанией, сидя в Киеве.

«У компании LeapIn есть удобный веб-интерфейс для учета входящих и исходящих платежей, генерации счетов и загрузки отчетной документации. Все договоры и отчеты подписываются цифровой подписью прямо в браузере и за последние полгода я в сумме потратил на управление меньше пары часов. Постоянно доступна служба поддержки, там тоже живые люди, которые быстро отвечают на все возникающие вопросы. Примечательно, что за с момента открытия компании я буквально не сделал ни одного телефонного звонка, связанного с ней. Всё эффективно решается с помощью онлайн-инструментов и электронной почты, что лично мне очень нравится», - констатировал Балабанов.

Развитие бизнеса с е-резидентством

Не менее интересную историю вхождения в бизнес через е-резиденцию рассказала УНИАН Ольга Костова, которая к тому времени работавшая в статусе фрилансера с различными компаниями. По ее словам, она в 2015 году переехала жить Будапешт в надежде наладить сотрудничество с западными компаниями. После многих выступлениях на семинарах и лекциях ее заметили представители немецкой компании и предложили работу.

«Все шло очень хорошо до того момента, пока они не узнали, что я не из Венгрии, а с Украины. Это была одна из крупнейших круизных компаний с очень сложным документооборотом. Для них остро стоял вопрос алгоритма уплаты налогов. Поэтому они не могли сотрудничать с предприятиями не из ЕС, так как в противном случае слишком усложнялся процесс подготовки и подписания контрактов», - говорит Костова, уточнив, что немцы выставили требование – зарегистрировать европейскую компанию, причем в достаточно сжатые сроки.

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Ольга вспомнила: многие ее друзья обсуждали возможности быстрой регистрации компании после получения статуса е-резиденции в Эстонии. Поскольку времени было в обрез, Костова тут подала заявку на электронную резидентство и через две недели ее получила. Еще в течение нескольких дней зарегистрировала компанию. «Нашла эстонскую компанию, которая помогает мне с бухгалтерией. Подписала с ними контракт на год. Первые полгода я платила примерно 54 евро, а дальше - почти 100 евро за их услуги», - отметила Костова.

«Вот так я получила компанию с европейской регистрацией, которая позволила сотрудничать с перспективным клиентом. Не потому, что они не хотят работать с Украинской, а просто так удобнее и легче для всех сторон. В первую очередь - облегчается документооборот. Думаю, что без е-резиденции я бы не получила этой работы, ведь за месяц оформить собственное предприятие в ЕС возможно только в Эстонии», - добавила она.

Кроме того, Костова отметила, что только сейчас поняла, насколько просто, невероятно удобно и с любой точки планеты управлять компанией с помощью е-резиденции.

Буквально в течении года бизнес у Костовой пошел вверх. Вместе с партнером они создали большую круизную компанию, которая предлагает тысячи круизов. И на этом они не намерены останавливаться.

«Сейчас я веду компанию вместе с партнером. Мы много путешествуем, и постоянно есть масса работы. Всегда хотели иметь свой веб-сайт, который бы подробно рассказывал о нас и наших услугах, а также демонстрировал наши достижения. И только недавно мы его сделали. Мы создаем приложения для клиентов, а также разрабатываем API для снятия информации из GoogleAnalytics», - рассказывает Костова, у них полно планов по развитию бизнеса.

Уплату налогов никто не отменял

В ходе подготовки статьи приходилось слышать, что многие отечественные предприниматели пока не спешат получать статус е-резиденции и регистрировать компанию из-за страха быть привлеченным к ответственности со стороны украинских фискальных органов. Однако юрист юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры» Галина Мельник в комментарии УНИАН сообщила, что само по себе оформление Е-резиденции не имеет налоговых последствий в Украине.

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«Налоговые последствия для резидентов Украины будет иметь факт создания/приобретения компании за рубежом, а также доходы, полученные резидентом Украины от ведения бизнеса за рубежом (в том числе, в Эстонии). В частности, если эстонский бизнес регистрируется напрямую на гражданина (резидента) Украины, такой гражданин обязан отразить долю в бизнесе в своей годовой налоговой декларации, а также декларировать дальнейшее ее отчуждение. Также он будет обязан задекларировать и обложить в Украине доходы, полученные от эстонской компании», - говорит Галина Мельник.

Таким образом, подводные камни кроются не в Е-резиденции, а в ведении бизнеса в Эстонии без надлежащего декларирования и налогообложения соответствующих операций в Украине. Эстонская карточка Е-резиденции сама по себе не является доказательством того, что лицо ведет бизнес в Эстонии.

«Данный факт подтверждается выпиской из реестра по конкретной компании. Таким образом, если украинские контролирующие органы зададутся целью выявить украинские корни в эстонском бизнесе, скорее всего, они будут контактировать в Эстонии с органами, отвечающими за регистрацию компаний, а также с налоговыми органами, - с целью выяснить, бенефициаром каких компаний в Эстонии являются интересующие их украинские граждане»- утверждает юрист. Так что совет юриста прост – вести бизнес с помощью е-резиденции удобно, просто и полезно, однако украинцам платить налоги тоже нужно не забывать.

Владимир Касатонов