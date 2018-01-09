Глава "М.С.Л." рассказал, как добиться прозрачности на лотерейном рынке Украины

По мнению президента «М.С.Л.» Георгия Ложенко, чтобы добиться прозрачности на лотерейном рынке Украины нужно, в первую очередь, сертифицированное программное обеспечение, а также четко отслеживаемая система движения денег, чтобы было понятно, через какие банки и какие счета. Об этом Георгий Ложенко рассказал в интервью изданию Цензор.НЕТ.

Кроме того, президент "М.С.Л." считает, что лицензионные условия, предложенные Минфином для лотерейного рынка, лишь закрепят ту неконтролируемую ситуацию, которая есть сейчас.

«Эти [лицензионные] условия вообще не предусматривают контроль движения денег, а какой-то своеобразный контроль над количеством точек продаж. В Минфине считают, что будет что-то платить каждая «дверь». Я слышал, такое в Нью-Йорке существовало в 30-е годы, когда с дверей и столов собирала дань мафия. Приблизительно такой же способ предлагается сегодня у нас. Почему и кто в Минфине решил прибегнуть к этой системе, мне непонятно. Нигде в мире я не встречал такого способа сбора денег с лотерейного рынка», - отметил Ложенко.

По его словам, кто-то заинтересован в том, чтобы рынок находился в таком состоянии, когда никому не будет известно, какие деньги оборачиваются на рынке.

«По дверям посчитать невозможно. За одной дверью может находиться точка продажи, которая генерирует несколько миллионов, за другой может находиться точка продажи, которая генерирует, к примеру, 200 тысяч. А налог заплатят одинаковый. Поэтому "двери" контролировать бессмысленно, нужно следить за оборотом средств за каждой из них. Лицензионные условия, предложенные Минфином для лотерейного рынка, лишь закрепят существующий неконтролируемый хаос, в котором госбюджет теряет миллиарды, перетекающие в карманы заинтересованных лиц. Очевидно, именно они и заинтересованы в таких условиях», - добавил глава М.С.Л.