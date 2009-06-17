Соглашение о малом приграничном движении между Украиной и Польшей начнет действовать с 1 июля этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел Республики Польша Радослав СИКОРСКИЙ сегодня в ходе совместной с министром иностранных дел ФРГ Франком-Вальтером ШТАЙНМАЙЕРОМ пресс-конференции в Киеве.

«Президент Республики Польша ратифицировал соглашение о малом приграничном движении и оно начинает действовать с 1 июля этого года», - сказал Р.СИКОРСКИЙ.

По его словам, в ближайшее время польские консульства в Украине и украинские консульства в Польше будут принимать заявки на получение карты, которая будет позволять пересекать границу по упрощенному принципу. Р.СИКОРСКИЙ отметил, что это будет способствовать расширению контактов между нашими странами. По его информации, 1,5 млн. человек воспользуются такой возможностью.

Как сообщал УНИАН, Украина подписала соглашение о малом приграничном движении с Польшей 28 марта 2008 года. Это соглашение включало в приграничную зону свыше 1,5 тыс. населенных пунктов Украины. По оценкам МИД Польши, в этой зоне проживают около 1,5 млн. украинцев, которые получили право посещать Польшу без виз.

Однако Еврокомиссия высказала свои замечания к соглашению о малом приграничном движении между Украиной и Польшей. Она требовала уменьшить ширину приграничной зоны с 50 до 30 км и отменить обязательное медицинское страхование, предусмотренное этим соглашением.

В декабре 2008 года Украина и Польша подписали протокол к соглашению о малом приграничном движении об уменьшении приграничной полосы с 50 до 30 километров.