КМУ полномочен, пока в его составе не менее 17 министров

Согласно нормам законодательства, Кабинет министров Украины является полномочным органом до тех пор, пока в его состав входит не менее 17 министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил министр юстиции Николай ОНИЩУК.

«Если Верховная Рада уволит 9 министров – это будет означать, что правительство с этого момента не будет уполномочено проводить заседание. То есть, даже не может открыть заседание», - сказал Н.ОНИЩУК.

Вместе с тем он отметил, что Кабинет министров может принимать решение лишь в том случае, если за него голосует более половины состава, то есть 13 человек.

В состав Кабмина входит 21 министр, три вице-премьер-министра и премьер-министр.

На сегодняшний день свободны должности трех министров – иностранных дел, финансов и обороны.

Также сегодня подал в отставку министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ.