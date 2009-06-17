Кабмин активизирует работу по назначению министров

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что правительство на будущей неделе планирует активизировать работу по назначению министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«На следующей неделе мы сделаем все для того, чтобы провести назначения. Это, по моему мнению, будет очень хорошая новость, и всех министров, кого мы сможем назначить, – мы назначим», - заверила Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр считает, что последние политические события не повлияют на дееспособность парламентской коалиции.

«Коалиция крепка, она работает нормально, никакие события, которые сегодня происходят в политике, не повлияли на нормальную работу коалиции. Я думаю, мы, наоборот, сплотили наши ряды и будем работать и дальше в тех условиях, в которых мы можем работать», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО не стала называть фамилии потенциальных кандидатов на должности министров.

«Я смогу это сказать только тогда, когда подам официальное представление и согласую это со всеми участниками коалиции», - подчеркнула глава правительства.

Справка УНИАН. Сегодня в правительстве остаются вакантными должности министров финансов, иностранных дел и обороны.

Кроме того, сегодня об отставке заявил министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ.