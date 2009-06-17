Переговоры об ассоциации Украины и ЕС завершатся до конца года

Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер ШТАЙНМАЙЕР надеется, что переговоры о заключении Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС завершатся во время шведского председательства в Евросоюзе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Польши Радославом СИКОРСКИМ сегодня в Киеве.

«Я думаю, что во время шведского председательства в ЕС мы дойдем до окончания переговоров», - сказал он.

В.ШТАЙНМАЙЕР напомнил, что именно Германия во время председательства в ЕС в 2007 году создала предпосылки для заключения Соглашения об ассоциации.

Он также отметил, что подготовка соглашения о свободной торговле между Украиной и ЕС уже завершается.

Как сообщал УНИАН, Швеция будет председательствовать в ЕС с 1 июля по 31 декабря 2009 года.