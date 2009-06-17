Эксперты: авторы президентской редакции Конституции не известны
Перспективы прогнозировать сложно...
Фамилии авторов проекта новой редакции Конституции Украины, внесенной на рассмотрение парламента Президентом Виктором ЮЩЕНКО, до сих пор остаются не известными.
Об этом на пресс-конференции в УНИАН на тему: ”Какая Конституция нужна Украине?” сказал председатель правления «Центра политико-правовых реформ» Игорь КОЛИУШКО.
Оценивая конституционные инициативы главы государства, эксперт отметил, что его тревожит очень много недостатков, которые содержатся в проекте Президента. Он считает это “результатом того, что проект готовился несогласованно, то есть разными авторами, и вообще готовился... достаточно кулуарно”.
“Я вообще не могу найти уже несколько месяцев авторов – никто не сознается, кто был автором некоторых идей, которые появились в этом проекте”, - сказал И.КОЛИУШКО.
При этом он отметил, что не имел возможности опросить всех потенциальных авторов, но очень много тех, кого, по его мнению, нужно было “пригласить к работе, когда она велась в Секретариате Президента, говорят, что они никакого отношения к этому не имели”.
В то же время, председатель совета Лаборатории законодательных инициатив Игорь КОГУТ считает, что перспективы дальнейшей доработки и принятия новой редакции Конституции Украины, внесенной на рассмотрение парламента Президентом Виктором ЮЩЕНКО, в существующей политической ситуации в государстве прогнозировать сложно.
Он сообщил, что новая редакция Основного Закона, предложенная главой государства, получила как одобрительные отзывы Венецианской комиссии, так и ряд замечаний. В частности, международные эксперты отметили, что проект является прогрессивным, одобрили раздел по реформированию системы судопроизводства и соблюдения Президентом процедуры, поскольку он внес свои инициативы в парламент, а не сразу на всенародный референдум.
В то же время, по словам И.КОГУТА, эксперты высказали критические замечания по поводу предложений ввести императивный мандат, наличия дублирования функций Президента и правительства и президентской квоты на назначение министров и тому подобное.
В целом, добавил он, хотя эксперты Венецианской комиссии отметили положительные сдвиги в предложениях изменить систему власти, всех противоречий этот проект не снимает.
Такие выводы Венецианской комиссии, отметил И.КОГУТ, означают, что «европейское сообщество понимает язык этой Конституции», и это очень важно. Теперь, считает он, очень важно, чтобы этот язык поняло украинское общество и, в первую очередь, политики.
«А вот каким образом политический класс будет переводить эту Конституцию на свой язык – пока сложно сказать, потому что пока еще языки разные у БЮТа, Партии регионов, у Президента и других участников процесса», - сказал эксперт.
По его словам, в нормальном политическом процессе можно было бы предусмотреть формирование конституционной комиссии Верховной Рады, которая бы взяла за основу проект главы государства, изучила проекты других политических сил и начала бы процесс разработки проекта нового Основного Закона.
«Но в той ситуации политического противостояния, которое сегодня мы наблюдаем, это фантастика», - отметил И.КОГУТ.