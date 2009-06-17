Эксперты: авторы президентской редакции Конституции не известны

Фамилии авторов проекта новой редакции Конституции Украины, внесенной на рассмотрение парламента Президентом Виктором ЮЩЕНКО, до сих пор остаются не известными.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН на тему: ”Какая Конституция нужна Украине?” сказал председатель правления «Центра политико-правовых реформ» Игорь КОЛИУШКО.

Оценивая конституционные инициативы главы государства, эксперт отметил, что его тревожит очень много недостатков, которые содержатся в проекте Президента. Он считает это “результатом того, что проект готовился несогласованно, то есть разными авторами, и вообще готовился... достаточно кулуарно”.

“Я вообще не могу найти уже несколько месяцев авторов – никто не сознается, кто был автором некоторых идей, которые появились в этом проекте”, - сказал И.КОЛИУШКО.

При этом он отметил, что не имел возможности опросить всех потенциальных авторов, но очень много тех, кого, по его мнению, нужно было “пригласить к работе, когда она велась в Секретариате Президента, говорят, что они никакого отношения к этому не имели”.

В то же время, председатель совета Лаборатории законодательных инициатив Игорь КОГУТ считает, что перспективы дальнейшей доработки и принятия новой редакции Конституции Украины, внесенной на рассмотрение парламента Президентом Виктором ЮЩЕНКО, в существующей политической ситуации в государстве прогнозировать сложно.

Он сообщил, что новая редакция Основного Закона, предложенная главой государства, получила как одобрительные отзывы Венецианской комиссии, так и ряд замечаний. В частности, международные эксперты отметили, что проект является прогрессивным, одобрили раздел по реформированию системы судопроизводства и соблюдения Президентом процедуры, поскольку он внес свои инициативы в парламент, а не сразу на всенародный референдум.

В то же время, по словам И.КОГУТА, эксперты высказали критические замечания по поводу предложений ввести императивный мандат, наличия дублирования функций Президента и правительства и президентской квоты на назначение министров и тому подобное.

В целом, добавил он, хотя эксперты Венецианской комиссии отметили положительные сдвиги в предложениях изменить систему власти, всех противоречий этот проект не снимает.

Такие выводы Венецианской комиссии, отметил И.КОГУТ, означают, что «европейское сообщество понимает язык этой Конституции», и это очень важно. Теперь, считает он, очень важно, чтобы этот язык поняло украинское общество и, в первую очередь, политики.

«А вот каким образом политический класс будет переводить эту Конституцию на свой язык – пока сложно сказать, потому что пока еще языки разные у БЮТа, Партии регионов, у Президента и других участников процесса», - сказал эксперт.

По его словам, в нормальном политическом процессе можно было бы предусмотреть формирование конституционной комиссии Верховной Рады, которая бы взяла за основу проект главы государства, изучила проекты других политических сил и начала бы процесс разработки проекта нового Основного Закона.

«Но в той ситуации политического противостояния, которое сегодня мы наблюдаем, это фантастика», - отметил И.КОГУТ.