Тимошенко: подготовку соглашения между Украиной и ЕС нужно ускорить

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО настаивает на необходимости ускорения подготовки текста соглашения между Украиной и Евросоюзом об ассоциации для подписания его в конце 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня во время встречи с министрами иностранных дел Германии и Польши Франком-Вальтером ШТАЙМАЙЕРОМ и Радославом СИКОРСКИМ.

«Наша задача - подписать это соглашение до конца года», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, соглашение позволит решить вопрос относительно создания зоны свободной торговли, а также определить уровень ассоциации Украины с ЕС.

Премьер-министр также считает необходимым обязательно определить в тексте соглашения европейскую перспективу для страны.

«Потому что когда нам говорят, что двери открыты немножко, мы не совсем понимаем, что это за состояние. Если можно, чтобы они были просто открыты - это было бы очень важно», - объяснила она.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что именно европейская перспектива для Украины является идеей, которая способна консолидировать общество.

«Украина разделена на запад и восток. А европейская идея, европейская перспектива – это то, что может консолидировать украинскую нацию. И это важно, чтобы эта перспектива была очерчена в договоре об ассоциации», - подчеркнула глава правительства.