На границе с Польшей начался бунт "челноков" из-за ограничения на ввоз товаров (фото, видео)

В среду, 10 января, примерно в 10:00 митингующие перекрыли дорогу к пунктам пропуска «Шегини – Медика» и «Рава-Русская – Гребенное», что на украинско-польской границе. Об этом информирует пресс-служба патрульной полиции Львова, передает Zaxid.net.

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В Шегинях протестующие пообещали патрульным, что каждые 30 минут будут пропускать по 10 автомобилей, чтобы избежать столкновений между активистами и людьми, которые едут за границу. Акция протеста, по словам активистов, продлится примерно до 15:00.

Митингующие выступают против изменений в Подактовый кодекс, которые вступили в силу с начала года. Ранее протестующие анонсовували, что 10 января перекроют дороги до всех пунктов пропуска на Львовщине.

Полиция Волыни также информирует, что протестующие перекрыли дорогу к пункту пропуска в Ягодине. Акция протеста началась примерно в 9:00.

Напомним, что изменениями в Налоговый кодекс предусмотрено, что без пошлины в Украину можно ввозить товары в ручном или сопровождаемом багаже на сумму до 150 евро (в аэропортах – до 1000 евро) и весом до 50 кг. Однако эти нормы будут действовать для тех, кто отсутствовал в Украине больше 24 часов и въезжает в страну не чаще одного раза в течение 72 часов. Если же норма о 72 часах не будет соблюдена (если пересечение границы происходит чаще), то без налогов можно ввезти товар на сумму до 50 евро.