Тимошенко: все чиновники будут тщательно контролироваться

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что все чиновники будут тщательно контролироваться как самими политическими силами, по квоте которых они назначены, так и правительством.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров, комментируя конфликтную ситуацию, сложившуюся в Государственном комитете по земельным ресурсам (Госкомзем).

«У нас, в коалиции, есть распределение квот. Я думаю, что все вы знаете, что назначение Госкомзем - по квоте Блока Литвина. Я думаю, что и Блок Литвина, и наша команда, и все контролирующие органы будут делать все необходимое, чтобы контролировать своих чиновников», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр напомнила, что давала поручение всем контролирующим органам, в том числе и Контрольно-ревизионному управлению, провести проверку финансово-хозяйственной деятельности всех правительственных структур и министерств.

Как сообщал УНИАН, глава Профсоюза работников отрасли земельных отношений Украины Д.ФИЛИПЧУК на пресс-конференции заявил, что в результате кадровых чисток в Государственном комитете по земельным ресурсам (Госкомзем) порядка 50% состава руководящего аппарата заменили работниками Контрольно-ревизионного управления и налоговой администрации. По его словам, на руководящие должности Госкомзема назначаются работники без надлежащего образования, опыта работы.

В то же время глава Госкомзема Олег КУЛИНИЧ утверждает, что кадровые реформы в ведомстве продолжатся, несмотря на пикетирование данного процесса со стороны «несуществующего профильного профсоюза». Он назвал неправдивой распространяемую пикетчиками информацию относительно реформирования отрасли, а также сказал, что профсоюза работников отрасли земельных отношений Украины, который якобы возглавляет один из лидеров пикетирования Дмитрий ФИЛИПЧУК, на самом деле не существует.