Министр: количество вакансий некритично для Кабмина

Министр Кабинета Министров Украины Петр КРУПКО заявляет, что существующее количество вакантных министерских должностей не является критическим для правомочности правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня журналистам после завершения заседания правительства.

«Для того чтобы правительство было правомочным, нужно, чтобы было 13 министров, но тогда нужно, чтобы они все присутствовали на заседании правительства. Тогда понятно, что возникает много проблем», - сказал П.КРУПКО.

Министр предположил, что количество вакантных должностей в правительстве может «теоретически» увеличиться.

«Все может быть! В нашем государстве удивляться нечему. Но я думаю, что будет найдена договоренность о замещении всех вакантных должностей», - добавил он.

П.КРУПКО также сообщил, что правительство не рассчитывает при кадровых назначениях в Верховной Раде на поддержку фракции Партии регионов.

«Рассчитывать на Партию регионов уже нет смысла. Но есть Блок Литвина и есть фракция «Наша Украина – Народная самооборона», - объяснил он.

По словам министра, кандидатуры на замещение вакантных должностей в правительстве будут обсуждены в рамках коалиции.

П.КРУПКО исключил возможность назначения в правительстве представителей Партии регионов и коммунистов.

«Партия регионов отказалась быть по одну сторону (кризиса), какой смысл включать их представителей в состав правительства? Я думаю, что и для них тоже смысла нет. Я думаю, что у нас есть возможность при поддержке Блока Литвина и фракции НУ-НС определить потенциальных кандидатов и заполнить вакантные должности», - подчеркнул В.КРУПКО.