КРУ выявило нарушения в работе Киевского ипподрома

Контрольно-ревизионное управление в Киеве выявило ряд нарушений законодательства по финансовым вопросам и ведению учета Коммунальным предприятием «Киевский ипподром» на сумму 7,2 млн. грн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы КРУ в Киеве.

Проверялась деятельность предприятия за период с 1 апреля 2007 по 1 марта 2009 года.

По данным КРУ, в частности, нарушения привели к потерям финансовых и материальных ресурсов предприятия почти на 1,47 млн. грн. На протяжении ревизионного периода ипподром не уплатил 136 тыс. грн. в бюджет как часть дохода от сдачи в аренду помещений. А в период с 1 апреля 2007 года по 1 ноября 2008 года не проводилась индексация заработной платы, в результате чего работники ипподрома недополучили 20 тыс. грн., и, как следствие, в государственные целевые фонды не перечислено 7,4 тыс. гривен.

Кроме того, в результате неэффективных управленческих решений прежнего директора КП «Киевский ипподром» предприятие предоставило услуги по испытанию лошадей по цене ниже себестоимости, чем нанесло себе ущерб на общую сумму 4,69 млн. гривен.

КРУ зафиксировано, что с февраля 2009 года на ипподроме проводятся скачки и организован тотализатор. Однако в соответствии с данными бухгалтерского учета и банковских выписок доход от указанных мероприятий предприятие не получало. Эту ситуацию руководство объясняет тем, что тотализатор организовывала букмекерская контора, название которой им не известно, договоры с букмекерскими конторами отсутствуют, расчеты не осуществлялись.

Вместе с тем, установлен случай получения ипподромом благотворительной помощи без оформления документов на сумму 997,7 тыс. грн. с назначением платежа - инкассированная выручка. Документы, на основании которых осуществлено зачисление указанных средств, для ревизии не предоставлены. Согласно объяснению и.о. директора ипподрома, средства были получены от гражданина как безвозвратная финансовая помощь.

По информации пресс-службы, по состоянию на 1 марта 2009 года остаток денежных средств на счетах ипподрома составлял почти 1,68 млн. грн. Однако, ипподром имел задолженность по заработной плате за ноябрь-февраль 2009 года на общую сумму 494,6 тыс. гривен. И.о. директора объяснил, что безвозвратная финансовая помощь получена не на погашение задолженности по заработной платы, а на развитие ипподрома и коневодческого спорта в Украине.

Материалы контрольного мероприятия переданы в Управление государственной службы борьбы с экономической преступностью ГУ МВД Украины в г. Киеве, а также проинформирована прокуратура г. Киева.