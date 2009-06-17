Курс НБУ на 18.06.09

Официальный курс НБУ на 18.06.09100 USD США – 761.9000 (17 июня – 761.1400) 100 EUR – 1054.4696 (17 июня – 1057.2235) 10 RUR – 2.4475 (17 июня – 2.4303) Учетные курсы банковских металлов на 18.06.09 за 10 тройских унций (грн.)959 XAU 10 Золото-71142.41 (17 июня-71299.79) 961 XAG 10 Серебро-1068.18 (17 июня-1088.43) 962 XPT 10 Платина-92266.09 (17 июня-93163.54) 964XPD10 Палладий-18514.17(17 июня-18800.16)

Официальный курс НБУ на 18.06.09 100 USD США – 761.9000 (17 июня – 761.1400) 100 EUR – 1054.4696 (17 июня – 1057.2235) 10 RUR – 2.4475 (17 июня – 2.4303) Учетные курсы банковских металлов на 18.06.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-71142.41 (17 июня-71299.79) 961 XAG 10 Серебро-1068.18 (17 июня-1088.43) 962 XPT 10 Платина-92266.09 (17 июня-93163.54) 964XPD10 Палладий-18514.17(17 июня-18800.16)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter