Бунт "челноков": на границе с Польшей перекрыли дорогу к еще одному пункту пропуска

В Мостиском районе Львовской области протестующие с 11.30 перекрыли движение транспорта в пункт пропуска «Краковец» на границе с Польшей.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления ГФС во Львовской области.

«Львовская таможня информирует, что в настоящее время перед пунктами пропуска «Шегини - Медика», «Рава-Русская - Гребенное», а также в селе Росновка, что на расстоянии около 10 км перед пунктом пропуска «Краковец - Корчева», продолжаются акции протеста из-за недовольства изменениями в налогообложении таможенными платежами товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины гражданами, а также другими изменениями в законодательстве, которые вступили в силу 1 января 2018 года», - отмечается в сообщении.

По информации Львовской таможни, движение транспортных средств в данных пунктах пропуска замедлено, периодически осуществляется их пропуск в обоих направлениях.

«Остальные пункты пропуска области сейчас работают в штатном режиме», - говорится в сообщении.

В патрульной полиции Львовщины уточнили, что участие в акции протеста в селе Росновка, недалеко от пункта пропуска «Краковец», принимают 40 человек, которые непрерывно ходят по пешеходному переходу.

В целом, на территории Львовской области действует шесть автомобильных пунктов пропуска на границе с Польшей.

Как сообщал УНИАН, на Львовщине в пунктах пропуска «Шегини» и «Рава-Русская» жители приграничных сел сегодня утром перекрыли движение транспорта в знак протеста против введения в действие новых таможенных правил на ввоз товаров в Украину, которые начали действовать с 1 января.

Справка УНИАН. С 1 января 2018 года в Украине вступил в силу закон о налоговых ограничениях на частый ввоз товаров из-за рубежа. Теперь правила беспошлинного ввоза товаров в ручном или сопроводительном багаже суммой до 500 евро (в аэропортах до 1000 евро) и с весом до 50 кг будут действовать для тех, кто отсутствовал в Украине более 24 часов и въезжает в страну не чаще, чем раз в 72 часа. При более частом въезде без налогов можно ввезти товары на сумму только до 50 евро.