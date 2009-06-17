ГЛАВНОЕ на 17 июня (вечер)

Новости ТЭК

Кабинет Министров Украины предлагает увеличить уставный капитал НАК «Нафтогаз Украины», чтобы дать возможность компании компенсировать разницу в цене на газ для предприятий теплокоммунэнерго.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на пресс-конференции премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

По ее словам, соответствующий законопроект о внесении изменений в госбюджет-2009 был принят на сегодняшнем заседании правительства.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что сумма увеличения уставного фонда будет определена решением Верховной Рады, но в правительстве считают, что увеличить капитал необходимо на 10-18 млрд. грн.

«Дело в том, что в связи с кризисом и существенным уменьшением доходов и расходов бюджета есть такой вопрос, как покрытие разницы цен (на газ – УНИАН) предприятиям теплокоммунэнерго, и мы решили, что нужно достичь результатов по двум вопросам. Во-первых, дать ресурс НАК «Нафтогазу» на покрытие разницы в ценах для теплокоммунэнерго и одновременно эти деньги внести в уставный капитал НАК «Нафтогаз» для того, чтобы укрепить уставные капиталы, потому что объем уставного капитала НАК «Нафтогаз» сегодня не совместим с тем объемом деятельности, который она ведет, – очень маленький объем капитала», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ заявляет, что в Европе приветствуют начало переговорного процесса по поводу пересмотра отдельных положений газовых контрактов от 19 января 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

В сообщении отмечается, что по поручению главы государства Б.СОКОЛОВСКИЙ в Брюсселе проинформировал руководителей профильных директоратов Европейской комиссии, а также еврокомиссара Андриса ПИБАЛГСА о мерах, которые принимает Президент Украины для урегулирования потенциальных проблем с поставками газа в страны Евросоюза.

По словам Б.СОКОЛОВСКОГО, в Европе положительно оценивают инициативы Президента Украины, в частности, относительно создания рабочей группы, которая на протяжении десяти дней должна разработать конкретный план мер по урегулированию ситуации на внутреннем газовом рынке, а также приветствуют начало переговорного процесса в Москве по поводу пересмотра отдельных положений контрактов, подписанных 19 января 2009 года.

«Европейская сторона высказалась о том, что была бы довольна, если бы контракты по газу между Россией и Украиной были модернизированы к взаимоприемлемому, взаимовыгодному виду, а также были продлены более чем на 10 лет», – сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

По его словам, европейская сторона отмечает, что это должны быть такие контракты, которые бы удовлетворяли и Украину, и Россию, и Евросоюз.

Уполномоченный Президента напомнил, что сразу же после проведения анализа подписанных 19 января газовых контрактов между Украиной и Россией В.ЮЩЕНКО призывал пересмотреть отдельные положения, которые являются дискриминационными относительно Украины, и принимал соответствующие системные меры.

«В этом вопросе Президент действует последовательно, благодаря чему мы добились того, что и российская сторона поняла необходимость пересмотра контрактов. Европейцы приветствуют такой конструктивный поворот в диалоге России с Украиной», – отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Он также сообщил, что вчера, 16 июня, в Брюсселе на специальном заседании Европейской энергетической хартии обсуждался вопрос глобальных инициатив России относительно формирования новой международной правовой базы по энергобезопасности.

Правительство сегодня на заседании приняло решение продлить еще на три месяца механизма закупки сельхозпредприятиями нефтепродуктов для проведения работ по уборке урожая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК сегодня журналистам после заседания правительства.

«Мы еще раз оказываем помощь за счет тех объемов, которые есть в государственной компании «Укргаздобыча», - сказал он.

По словам министра, этот механизм предусматривает закупку в течение трех месяцев 90 тыс. тонн нефтепродуктов, в том числе 39 тыс. тонн дизельного топлива и 51 тыс. тонн бензина, напраямую у компании «Укргаздобыча».

«Действие распоряжения, которое предусматривало такую схему закупки нефтепродуктов, закончилось 1 июня. Теперь мы предлагали на период уборки сельскохозяйственных культур продлить такую схему», - уточнил министр.

Украина и Европейский Союз договорились провести встречу экспертов по вопросам поставок российского газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер ШТАЙНМАЙЕР на совместной с министром иностранных дел Польши Радославом СИКОРСКИМ пресс-конференции в Киеве.

“Нам удалось во время переговоров между Украиной и ЕС договориться о встрече команд экспертов, которые изучили бы нынешнюю ситуацию, в том числе вопрос о том, в каком объеме заполнены подземные газохранилища. Возможно, существуют также ответы на технические вопросы, какой является реальная потребность для того, чтобы обеспечить стандартные поставки (газа - УНИАН) в Европу и их привычный ритм”, - сказал он.

Ф.-В.ШТАЙНМАЙЕР также отметил, что Россия была раздражена проведением конференции по вопросам модернизации украинской ГТС, поскольку чувствовала себя не вовлеченной в достаточной мере в этот процесс. “Но я думаю, что интересы высшего порядка не только у нас, но и у российской стороны заключаются в том, чтобы избежать новых конфликтов в сфере газового обеспечения. Потому я считаю целесообразным, чтобы несмотря на такое раздражение конференцией, мы перешли к более честным формам сотрудничества, которые помогут избежать конфликтов”, - сказал он.

По словам Ф.-В.ШТАЙНМАЙЕРА, для этого нужно кое-что сделать, в том числе и со стороны ЕС.

Украина передала экспертам Еврокомиссии для изучения технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК) на базе нефтепровода «Одесса-Броды».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО со ссылкой на уполномоченного Президента по международным вопросам энергетической безопасности Богдана СОКОЛОВСКОГО.

В сообщении отмечается, что 15 июня в Варшаве состоялись встречи Б.СОКОЛОВСКОГО с представителями канцелярии Президента Польши и руководством СП «Сарматия», во время которых был согласован общий план действий относительно последующих шагов по реализации проекта ЕАНТК на базе нефтепровода «Одесса-Броды».

По результатам этих встреч уполномоченный Президента и генеральный директор СП «Сарматия» прибыли в Брюссель, где официально передали на экспертное изучение Еврокомиссией ТЭО проекта ЕАНТК.

По словам Б.СОКОЛОВСКОГО, европейцы положительно отреагировали на инициативу Президента Украины относительно предоставления Европейской комиссии возможности системного изучения ТЭО, как это и было предварительно договорено.

Уполномоченный Президента добавил, что после завершения общего изучения ТЭО состоится презентация проекта ЕАНТК при участии глав пяти стран-участниц проекта и председателя Еврокомиссии с целью принятия окончательного решения о формах общего участия в реализации проекта ЕАНТК со стороны ЕС.

Б.СОКОЛОВСКИЙ также сообщил, что отдельно с должностными лицами Еврокомиссии обсуждался вопрос о роли российской стороны в реализации ЕАНТК. По его словам, украинская сторона предоставила исчерпывающую информацию и объяснения по поводу того, что проект полезен для всех сторон, включая и российскую.

Россия дала Украине кредит в размере 2,2 млрд. долларов, оплатив транзит газа до 2010 года.

Как сообщил УНИАН в пресс-службе правительства РФ, об этом премьер-министр РФ Владимир ПУТИН сказал во время встречи с председателем правления ОАО "Газпром" Алексеем МИЛЛЕРОМ.

«Не будем забывать при этом, что мы проплатили транзит, стоимость транзита нашего газа в Европу, нашим украинским партнерам до начала следующего, 2010 года включительно. По сути - это кредит в объеме 2,2 млрд. долларов США», - сказал В.ПУТИН.

По его словам, это значительные ресурсы, которые украинские партнеры получили от российского "Газпрома" и от России.

«Очень надеюсь на то, что дисциплина в рамках действующих контрактов будет соблюдаться с обеих сторон и в будущем», - добавил он.

В свою очередь, А.МИЛЛЕР добавил, что в дальнейшем во взаимоотношениях с Украиной «Газпром» будет исходить из того, что подписанные в январе контракты всеми сторонами должны выполняться неукоснительно.

Он отметил, что «Газпром» получил оплату за поставки газа за май в полном объеме.

«В соответствии с Вашим решением мы не предъявляли Украине штрафные санкции за недобор газа - в соответствии с контрактом Украина должна была взять газа почти в два раза больше», - сказал он, добавив, что «Газпром» с пониманием относится к экономической ситуации на Украине.

«… И в дальнейшем будем также придерживаться такого подхода, не будем предъявлять штрафные санкции к нашим украинским партнерам и в дальнейшем», - сказал А.МИЛЛЕР.

На складах государственных угледобывающих предприятий и обогатительных фабрик, по состоянию на 12 июня, скопилось нереализованной угольной продукции на сумму 1,2 млрд. грн.

Об этом сказано в информационно-аналитических материалах, подготовленных Министерством угольной промышленности Украины для заседания парламентского комитета по вопросам ТЭК, которыми располагает УНИАН.

В частности, в настоящее время на складах накоплено 2 млн. тонн энергетического угля и 302 тыс. тонн коксующегося угля.

По данным Министерства топлива и энергетики, на 1 июня на складах ТЭС Украины накоплено 4,1 млн. тонн угля, что на 0,95 млн. тонн, или на 30% превышает показатель запасов на аналогичную дату 2008 года. При этом на складах ТЭС НАК «Энергетическая компания Украины» накоплено 3,4 млн. тонн, что на 0,9 млн. тонн (37,2%) больше прошлогоднего показателя.

По состоянию на 12 июня т.г., загруженность складов ТЭС НАК «Энергетическая компания Украины» достигла почти 80%. На сегодняшний день склады (общая емкость – 4,316 млн. тонн) готовы принять только 900 тыс. тонн угля.

Финансовый рынок

Очередная миссия Международного валютного фонда прибудет в Украину 24 июня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня во время встречи с министрами иностранных дел Германии и Польши Франком-Вальтером ШТАЙМАЙЕРОМ и Радославом СИКОРСКИМ.

«24 июня прибывает миссия МВФ в Украину для того, чтобы продолжить диалог, еще раз пересмотреть годовую программу, и мы рассчитываем в конце июля получить третий транш – 3,8 млрд. долл.», - сказала она.

Премьер считает успешным сотрудничество Украины с МВФ.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что годовая программа сотрудничества с МВФ уже корректировалась один раз перед выделением Украине второго транша кредита.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО констатирует переход на рыночные принципы курсообразования в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе совместного заседания при участии руководства Национального банка Украины и коммерческих банков.

«Сегодня курсообразование в Украине происходит исключительно на рыночных принципах. Нам удалось в условиях кризиса перейти к новому режиму курсообразования, сблизить наличный и межбанковский курс», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что в последние 3,5 месяца курс национальной валюты является стабильным и Нацбанк в последние 2-3 недели проводил выкуп избыточного предложения валюты в объеме 160-170 млн. долл.

"Кроме стабилизации курса наблюдается тенденция к его укреплению», - подчеркнул Президент.

В.ЮЩЕНКО также отметил достаточный уровень ликвидности банковской системы Украины в последние 3-4 недели, которая в среднем за день составляла 20-21,5 млрд. грн.

Кроме того, Нацбанк Украины путем размещения своих сертификатов на 1,8 млрд. грн. абсорбировал избыточную ликвидность.

Президент указал на стабилизацию ситуации с платежной дисциплиной банковской системы. По его словам, за последнее время нет прироста неплатежей.

Также В.ЮЩЕНКО отметил позитивную тенденцию в увеличении депозитов населения. Так, по его информации, если в марте текущего года отток вкладов населения составил 4,9 млрд. грн., то в апреле прирост составил 1,2 млрд. грн., в мае – 1 млрд. грн., и за 15 дней июня – 2,2 млрд. грн., что в целом составляет 4,4 млрд. грн.

В то же время Президент обратил внимание на недостаточный уровень кредитных вложений в банковскую систему страны, а также подверг критике медленную реализацию программы рекапитализации коммерческих банков при участии государства.

Кабинет министров на сегодняшнем заседании одобрил законопроект об увеличении резервного фонда государственного бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам на брифинге сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

При этом она не уточнила размер увеличения фонда, подчеркнув, что объем этой суммы будет зависеть от окончательной суммы убытков, нанесенных стихией в западных областях Украины на прошлой неделе.

Кроме того, она сообщила, что в резервном фонде также планируется предусмотреть дополнительные расходы на Чернобыльскую атомную станцию.

«Резервный фонд будет увеличен ровно на ту сумму, которая нужна сегодня для того, чтобы преодолеть последствия стихийного бедствия», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Председатель Совета Национального банка Украины ПЕТР ПОРОШЕНКО считает, что за счет рекапитализации банков удастся решить проблемы 2 млн. вкладчиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время визита в Винницу.

«За счет рекапитализации банков мы за следующие два месяца решим проблемы двух миллионов вкладчиков», – сказал П.ПОРОШЕНКО.

По его мнению, в Украине наметилась тенденция к стабилизации ситуации в финансово-банковской сфере. «Кризис начался с банковской системы, и на сегодняшний день мы можем констатировать, что стабилизация начинается с банковской системы. Люди поверили в национальную валюту и не выстраиваются в очередь в пункты обмена валют, и как только схлынул спрос на валюту – гривня укрепилась», – отметил он.

При этом председатель Совета НБУ добавил, что эти тенденции будут сохраняться, ведь Украина «плодотворно сотрудничает с Международным валютным фондом, у нас увеличились золотовалютные запасы».

Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании принял решение создать в Украине банк содействия развитию на базе Украинского банка реконструкции и развития (УБРР).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН.

По его словам, вопрос об объеме капитала банка будет решен позднее.

«Приняли решение о создании банка, а порядок капитализации будет определен дополнительно», – сказал Б.ДАНИЛИШИН.

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) 16 июня одобрил проект предоставления рабочего капитала группе компаний «Тройка Диалог», ведущему российскому инвестиционному банку.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе группы.

Пятилетний заем будет осуществлен в рамках антикризисной программы ЕБРР.

«Подписание договора о кредите на сумму до 150 млн. долл. ожидается в течение ближайших недель», - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, данная сделка укрепит ресурсную базу «Тройки Диалог» как независимого игрока на инвестиционном рынке и усилит возможности компании в предоставлении дополнительной ликвидности на российском рынке акций и облигаций, где «Тройка Диалог» традиционно играет ключевую роль.

В результате сделки общая сумма займов, предоставленных ЕБРР российской банковской отрасли в форме субординированных и иных кредитов за период с сентября 2008 года, когда Россия начала испытывать сложности на кредитных рынках и с ликвидностью, возрастет до 500 млн. долл.

Условия кредита предусматривают единовременное погашение по окончании его

срока. Финансирование, направленное на поддержку торговой и брокерской деятельности Тройки Диалог, будет предоставлено двумя отдельными траншами.

В марте этого года южноафриканский Standard Bank и «Тройка Диалог» объявили о создании стратегического партнерства, в рамках которого Standard Bank получит 33% акций «Тройки Диалог». Эта стратегическая инвестиция и кредитные средства ЕБРР повысят финансовый капитал группы "Тройка Диалог", а также окажут поддержку частным инвесторам и помогут снизить зависимость от краткосрочного финансирования.

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,6260/7,6485, к 12:00 цены выросли до 7,6510/7,6555. К закрытию ценовые уровни снизились - 7,6435/7,6505 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 16:00 Нацбанк вышел на рынок на аукционе с ценой отсечения по валютной паре USD/UAH – 7,6300.

Рублевый рынок открылся на уровнях 0,2447/0,2457, к 12:00 сузился спрэд - 0,2448/0,2456. К закрытию торгов цены упали до 0,2443/0,2451. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,2325 (-0,0075).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3918/1,2920, а к 16:00 упали до 1,3880/1,3882. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,6010/10,6280, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 10,6025/10,6205. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH ушли вниз - 10,5780/10,5965.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 18 июня НБУ установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 761.9000 (на 17 июня – 761.1400)

100 EUR – 1054.4696 (на 17 июня – 1057.2235)

10 RUR – 2.4475 (на 17 июня – 2.4303)

Социальная политика

Помощь от государства уже получили 60% жителей Волынской области, пострадавших в результате урагана 10 июня.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства труда и социальной политики Украины, об этом заявил первый заместитель министра труда и социальной политики Павел РОЗЕНКО после завершения очередного заседания Кабмина.

По его словам, по состоянию на сегодняшнее утро 1280 семьям из приблизительно 2200 пострадавших семей (60%) уже выплачены компенсационные средства.

Как сообщил П.РОЗЕНКО, по составленным райгосадминистрациями спискам пострадавших семей по состоянию на 16 июня районам было перечислено 2,1 млн. грн., а сегодня профинансировано еще 1,7 млн. грн.

Он заверил, что выплата помощи пострадавшим семьям продолжается и будет завершена в кратчайшие сроки.

По его словам, сегодня во всех сельских и поселковых советах будут размещены списки пострадавших с указанием размеров сумм, которые они должны получить.

Также П.РОЗЕНКО сообщил, что при составлении актов обследования домов получатели помощи знакомятся со сведениями о размерах нанесенного ущерба и в случае несогласия с этой информацией они могут обжаловать решение комиссии в органе местной власти.

Полностью профинансирована потребность в средствах для восстановления помещений учреждений, организаций и заведений бюджетной сферы, многоквартирных жилых домов, которые находятся в коммунальной собственности. Также в полном объеме возмещен ущерб сельскохозяйственным предприятиям.

Соглашение о малом приграничном движении между Украиной и Польшей начнет действовать с 1 июля этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел Республики Польша Радослав СИКОРСКИЙ сегодня в ходе совместной с министром иностранных дел ФРГ Франком-Вальтером ШТАЙНМАЙЕРОМ пресс-конференции в Киеве.

«Президент Республики Польша ратифицировал соглашение о малом приграничном движении и оно начинает действовать с 1 июля этого года», - сказал Р.СИКОРСКИЙ.

По его словам, в ближайшее время польские консульства в Украине и украинские консульства в Польше будут принимать заявки на получение карты, которая будет позволять пересекать границу по упрощенному принципу. Р.СИКОРСКИЙ отметил, что это будет способствовать расширению контактов между нашими странами. По его информации, 1,5 млн. человек воспользуются такой возможностью.

Бюджетная комиссия Киевского городского совета сегодня на заседании поддержала проект решения о бесплатном проезде работников медицинской отрасли города в коммунальном пассажирском транспорте.

Как передает корреспондент УНИАН, решение было принято сегодня практически единогласно.

Кроме того, раньше проект был согласован постоянными комиссиями Киеврады по вопросам транспорта и по вопросам медицины.

Представители Главного финансового управления КГГА, которые присутствовали сегодня на заседании бюджетной комиссии, в свою очередь, подтвердили возможность реализации отмеченного проекта за счет средств бюджета, предусмотренных на этот год для Главного управления транспорта или для Главного управления здравоохранения.

Как отметили в финуправлении, есть два варианта обеспечения бесплатного проезда для медиков: выдача проездных билетов или прямое финансирование ущерба, связанного с перевозкой врачей и медсестер, транспортным предприятиям. По их подсчетам, на это необходимо около 8 млн. грн. в расчете на 4 тыс. 129 медработников столицы (согласно данным Главного управления здравоохранения, переданным в финуправлении КГГА).

Вместе с тем, по данным фракции БЮТ в Киевраде, которая готовила проект решения, достаточно будет выделить около 700 тыс. грн. на обеспечение реализации решения.

Как отметил депутат от БЮТ Сергей МЕЛЬНИК, скорее всего, эти подсчеты учитывают штатное расписание, которое имеет управление здравоохранения, в то же время реально в Киеве работает около 1 тыс. врачей, выезжающих на вызовы домой к больным, и приблизительно такое же количество медсестер. Кроме того, он считает, что подсчеты финуправления сделаны на год, а если учесть оставшиеся полгода, то сумма будет приблизительно такой, как предлагает БЮТ.

В то же время проектом решения предусмотрено, что КГГА должна поручить своим подразделениям определить сумму необходимых средств и источника их обеспечения. Сам же проект предусматривает, что бесплатный проезд предоставляется по предъявлению удостоверения с места работы.

“Участковый врач и участковые медсестры предъявляют удостоверение, что они действительно работают в этой должности, и на основании этого получают бесплатный проезд”, - сказал С.МЕЛЬНИК.

В БЮТ рассчитывают, что завтра Киеврада примет это решение.

Архитектурно-градостроительный совет Киева одобрил проект строительства жилого дома с объектами социально-культурного назначения и подземным паркингом по ул. Л.Гавро, 1 в Оболонском районе столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня в ходе заседания Градосовета.

Проект разработан институтом «Киевжилпроект» ОАО «Киевпроект» по заказу КП «Киевское инвестиционное агентство» Киевской городской государственной администрации.

Проект предусматривает строительство 23-этажного жилого монолитно-каркасного дома на 220 квартир общей площадью 17,6 тыс. кв. м. Планируется, что первые три этажа дома будут встроенно-пристроенными. На них разместятся аптека, отделение связи, молочная кухня, офисные помещения площадью 824 кв. м, игровые комнаты для детей, комната участкового инспектора. В доме предусмотрен подземный паркинг на 110 машиномест.

Площадь земельного участка под застройку составляет 0,6 га.

Часть квартир в доме планируется передать пострадавшим от деятельности компании «Элита-Центр».

Подводя итоги рассмотрения проекта, главный архитектор Киева Сергей БРОНЕВИЦКИЙ рекомендовал согласовать проект.

Кадровая политика

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО направит в Верховную Раду Украины представление об освобождении Иосифа ВИНСКОГО от должности министра транспорта и связи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня на пресс-конференции в Кабинете Министров.

«Я буду обращаться в Верховную Раду, чтобы ВР приняла во внимание заявление министра транспорта господина ВИНСКОГО, и чтобы удовлетворила его требование», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр также считает, что встреча, о которой просил И.ВИНСКИЙ, ничего не изменила бы.

«Я работаю в пределах графика, поэтому встречаться с министрами я могу только тогда, когда такие встречи стоят в графике. И думаю, что эта встреча ничего бы не изменила, потому что реально руководство «Укрпошты» подтвердило, что хотели использовать деньги не по назначению. Руководство «Укрпошты» и я, как премьер-министр, это остановили», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО также призвала общество не беспокоиться по поводу увольнения министров «по признакам коррупции».

«Я убеждена в том, что Кабинет Министров в том составе, в котором он есть, будет и дальше работать эффективно. От того, что правительство избавляется от коррупционеров, от этого он становится не слабее, а сильнее», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава правительства считает, что такие отставки помогают найти в лицах молодых и энергичных заместителей министров потенциальных кандидатов на министерские должности.

В этом контексте Ю.ТИМОШЕНКО привела пример исполняющего обязанности министра финансов Игоря УМАНСКОГО.

«Я довольна сегодня работой исполняющего обязанности министра финансов. Молодой, талантливый человек, который делает все так, как нужно делать в условиях кризиса и поддержки рыночной экономики. Могу сказать, что молодые заместители министров, которые имеют прекрасное образование, которые, возможно, не смогли своевременно попасть на должности министров, сегодня демонстрируют высокий уровень работы», - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что правительство на будущей неделе планирует активизировать работу по назначению министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«На следующей неделе мы сделаем все для того, чтобы провести назначения. Это, по моему мнению, будет очень хорошая новость, и всех министров, кого мы сможем назначить, – мы назначим», - заверила Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр считает, что последние политические события не повлияют на дееспособность парламентской коалиции.

«Коалиция крепка, она работает нормально, никакие события, которые сегодня происходят в политике, не повлияли на нормальную работу коалиции. Я думаю, мы, наоборот, сплотили наши ряды и будем работать и дальше в тех условиях, в которых мы можем работать», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО не стала называть фамилии потенциальных кандидатов на должности министров.

«Я смогу это сказать только тогда, когда подам официальное представление и согласую это со всеми участниками коалиции», - подчеркнула глава правительства.

Справка УНИАН. Сегодня в правительстве остаются вакантными должности министров финансов, иностранных дел и обороны.

Кроме того, сегодня об отставке заявил министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ.

(УНИАН)