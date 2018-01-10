Митингующие разблокировали дороги до трех пунктов пропуска на границе с Польшей

В среду, 10 января, по состоянию на 15:00 митингующие разблокировали дороги к пункту пропуска «Шегини – Медика»,«Краковец – Корчевая» и «Рава-Русская – Гребенное». Об этом сообщает патрульная полиция Львовщины, передает Zaxid.net.

Читайте такжеВведение налога на заграничные посылки отложили на год

Дорогу до этих пунктов пропуска протестующие заблокировали примерно в 10:00. Несколько десятков активистов ходили по пешеходному переходу и препятствовали движению авто, каждые 30 минут они пропускали по 10 авто из очереди, которая образовалась из-за протеста.

Как сообщал УНИАН, во Львовской области в пунктах пропуска «Шегини» и «Рава-Русская» жители приграничных сел сегодня утром перекрыли движение транспорта в знак протеста против введения в действие новых таможенных правил на ввоз товаров в Украину, которые начали действовать с 1 января. Также с 11.30 протестующие перекрыли движение транспорта к пункту пропуска «Краковец» на границе с Польшей.

Справка УНИАН. С 1 января 2018 года в Украине вступил в силу закон о налоговых ограничениях на частый ввоз товаров из-за рубежа. Теперь правила беспошлинного ввоза товаров в ручном или сопроводительном багаже суммой до 500 евро (в аэропортах до 1000 евро) и с весом до 50 кг будут действовать для тех, кто отсутствовал в Украине более 24 часов и въезжает в страну не чаще, чем раз в 72 часа. При более частом въезде без налогов можно ввезти товары на сумму только до 50 евро.