Фонд Порошенко подарил дом многодетной семье
08:30, 18 июня 2009Разное
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Из Виннцкой области
Благотворительный Фонд Петра Порошенко подарил дом многодетной семье из Винницкой области.
Как передает корреспондент УНИАН, дом подарен многодетной семье КОЗАЧЕНКО в рамках Всеукраинского проекта «Согрей любовью ребенка».
Четырехкомнатный жилой дом для семьи, которая воспитывает 14 детей, общей площадью 100 кв. м приобретен Фондом за 30 тыс. долларов в с. Сальник Калиновского района Винницкой области. Возле дома есть еще 25 соток земли и летняя кухня.
Кроме того, основатель Фонда Петр ПОРОШЕНКО подарил этой семье еще и видеодвойку, игрушки и книжки.
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