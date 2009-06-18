Фонд Порошенко подарил дом многодетной семье

Благотворительный Фонд Петра Порошенко подарил дом многодетной семье из Винницкой области.

Как передает корреспондент УНИАН, дом подарен многодетной семье КОЗАЧЕНКО в рамках Всеукраинского проекта «Согрей любовью ребенка».

Четырехкомнатный жилой дом для семьи, которая воспитывает 14 детей, общей площадью 100 кв. м приобретен Фондом за 30 тыс. долларов в с. Сальник Калиновского района Винницкой области. Возле дома есть еще 25 соток земли и летняя кухня.

Кроме того, основатель Фонда Петр ПОРОШЕНКО подарил этой семье еще и видеодвойку, игрушки и книжки.