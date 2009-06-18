За рубежом работают 1,5 млн. украинцев

За рубежом на сегодня временно работают полтора миллиона граждан Украины, 80% из которых – это высококвалифицированные специалисты, которые имеют высшее или профессионально-техническое образование, хотя трудятся, как правило, не по специальности, а по большей части – в сферах транспорта, строительства, торговли, отделочной промышленности и тому подобное.

Об этом сообщила министр труда и социальной политики Украины Людмила ДЕНИСОВА во время неформальной встречи министров труда стран-членов Евросоюза и государств-партнеров ЕС, которая состоялась в Женеве в рамках 98-й сессии Международной конференции труда (МКТ).

Как проинформировали УНИАН в пресс-службе Минтруда, по словам Л.ДЕНИСОВОЙ, с помощью посреднических структур ежегодно официально трудоустраивается лишь незначительная часть наших соотечественников – 1-2% от общего числа трудовых мигрантов, которые работают за рубежом.

Л.ДЕНИСОВА считает, что экономические и социальные последствия миграции рабочей силы из Украины имеют как позитивные, так и негативные моменты. Позитив – это занятость, сохранение трудовых навыков, возможность получения доходов и предоставления помощи своей семье. По разным оценкам, такая помощь ежегодно составляет от 2,5% до 5% ВВП, сказала министр.

В то же время, подчеркнула она, нельзя не принимать во внимание и негатив, а это – отток квалифицированной рабочей силы из Украины, разрушение во многих случаях семейных отношений, недостаточная социальная защита рабочих-мигрантов, риски пенсионного обеспечения.

„Правительство Украины стремится регулировать трудовую миграцию в первую очередь путем формирования современного, мобильного внутреннего рынка труда – с одной стороны, а с другой – усиливая правовую и социальную защищенность граждан Украины, которые выразили желание работать или уже работают за границей. Кроме того, проводится государственная политика относительно возврата граждан Украины – трудовых мигрантов – на Родину”, - отметила министр.

Она также отметила, что сегодня ситуация на рынке труда Украины является близкой к ситуации, сложившейся в большинстве европейских стран. Ее несколько осложнил мировой финансовый кризис. Однако здесь уже наблюдается тенденция к замедлению негативных процессов. Например, проинформировала Л.ДЕНИСОВА, численность безработных, зарегистрированных в государственной службе занятости, уменьшилась и составляет в настоящее время почти 718 тыс. лиц против 930 тыс. в январе 2009 года.