АНОНС на 18 июня 2009 г.

18-19 июня с.г. Президент Украины Виктор Ющенко с рабочим визитом будет находится в Республике Сербия, где примет участие в XVI Саммите глав государств Центральной Европы.

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Председатель Верховной Рады Владимир Литвин посетит с рабочей поездкой Донецкую область.

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Институт законодательства Верховной Рады совместно с Институтом Восточноевропейского права г.Мюнхен проведет двухдневную украинско-немецкую научно-практическую конференцию «Законодательное и регуляторное обеспечение иностранных инвестиций: опыт Украины и Германии»..

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Круглый стол на тему: ”Особенности и пути детенизации национальной экономики: роль социальных партнеров». Организатор - Федерация профсоюзов Украины при поддержке проекта Международной конфедерации свободных профсоюзов «Центральная и Восточная Европа: содействие реализации прав и представительства работников, задействованных в неформальных трудовых отношениях».

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Начинает работу двухдневная научно-практическая конференция “Актуальные проблемы развития авиационной техники”.

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Пленарное заседание ІІІ сессии Киевского городского совета VI созыва.

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Пресс-конференция на тему: "Кризис и долги организаций в Украине как этап развития корпоративного коллекторства". Участники: генеральный директор Центра развития коллекторства (г. Москва, Россия), кандидат юридических наук Дмитрий Жданухин, председатель совета директоров Коллекторского агентства Центр ЮСБ (Россия) Александр Федоров..

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Пресс-конференция на тему: “Выведение экономики из тени - приоритетное направление в работе государственной налоговой службы. Некоторые аспекты улучшения администрирования НДС” при участии главы Государственной налоговой администрации Украины Сергея Буряка.

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Пресс-конференция организаторов Национального проекта «100 Лучших Ресторанов Украины 2008».

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Круглый стол на тему: "Правовые инструменты вывода из кризиса рынка потребительского кредитования".

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13-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Верховная Рада приравняла реактивные лайнеры к дельтапланам: Закон № 2311 уничтожит негосударственный сектор авиационного производства? Украина больше не увидит рекордов». Участники: Александр Дашивец, директор ОКБ АОН, Алексей Колесник, вице-президент федерации парапланеризма Украины, Сергей Марчевский, летчик-инспектор Укргосавиации, Игорь Полетучий, директор КБ «Аэрокоптер» (г. Полтава), Александр Данилюк, руководитель Всеукраинского центра содействия предпринимательской деятельности, Игорь Пугач, чемпион Европы и многократный призер чемпионатов Европы и Украины в классе сверхлегких летательных аппаратов, Сергей Сергеев, зам.директора ООО «Аэрос», секретарь Федерации дельтапланерного спорта Украины, Сергей Скальмо, директор Ассоциации содействия авиации, Юрий Яковлев, главный конструктор ООО «Аэропракт» (г. Киев) (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Заседание Оппозиционного правительства под председательством лидера фракции В.Януковича.

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