Потребности майнеров в электроэнергии могут "догнать" потребление электричества Аргентиной

Потребности майнеров биткоина и других криптовалют в электричестве могут достигнуть 140 тераватт-часов в 2018 году, что составит до 0,6% от мирового энергопотребления.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитика Morgan Stanley Николаса Эшсворта, передает РБК.

Электрокары, к примеру, могут взывать такой спрос на электроэнергию только в 2025 году.

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«Если криптовалюты продолжат рост, мы ждем увеличение потребления электроэнергии майнерами», — отметил аналитик Morgan Stanley.

Эшсворт считает, что потребление электричества в таких объемах вряд ли станет поводом для падения акций коммунальных предприятий, но такой тренд показывает перспективность компаний, вкладывающихся в ветроэнергетику и солнечную энергию, а также энергохранение, среди которых NextEra Energy Inc., Iberdrola SA и Enel SpA. Среди других бенефициаров называются крупные нефтяные компании, инвестирующие в возобновляемые источники энергии и производители зеленой энергии, которые начинают свой бизнес с выхода на ICO.

Спрос на электричество среди майнеров биткоина вырос до 20,5 тераватт-часов к концу 2017 года, пишет Bloomberg. Для сравнения одна из крупнейших горнодобывающих компаний BHP Billiton Ltd. потребляет 38 тераватт-часов ежегодно. В Китае потребление электричества майнерами составляет 15,4 тераватт-часов, что равно примерно 0,2% ежегодного производства электричества в стране.

Впрочем, в Morgan Stanley отметили, что «это, очевидно, не точная наука», а «большое количество неопределенностей может привести к тому, что потребление электроэнергии может, наоборот, снизиться».