ДАЙДЖЕСТ СМИ за 18 июня

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Национализируемым банкам подыскали топ-менеджеров», в котором говорится, что вчера был назначен новый временный администратор Родовид Банка. Вместо Виктора Кравца, члена правления НБУ, руководить проблемным банком будет бывший председатель правления Терра Банка Сергей Щербина. Что касается временных администраторов двух других национализируемых банков, «Киева» и Укргазбанка, правительство уже определилось с этими кандидатурами и на данный момент они согласовываются с Национальным банком…

http://delo.ua/news/108163/

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Также «Дело» в материале «Проблемные банки: Где можно снять деньги с карточки» подает результаты собственного исследования данного вопроса…

http://delo.ua/news/108157/

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Еще «Дело» в материале «Завод «Авиант» будет строить самолеты для России» пишет о том, что завод «Авиант» примет участие в строительстве 30 региональных пассажирских самолетов Ан-148 для российской авиакомпании «Атлант-Союз». Договоренность об этом достигнута в ходе авиационной выставки Ле Бурже-2009, которая проходит на этой неделе во Франции. По информации издания, основным исполнителем заказа и стороной, которая берет на себя юридические обязательства по его выполнению, выступает российская Объединенная авиастроительная корпорация…

http://delo.ua/news/108160/

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Издание «Коммерсант» (Украина) в материале «ЕБРР собирает деньги на Nabucco» пишет, что Европейский банк реконструкции и развития вчера заявил о готовности быть главным участником финансирования проекта Nabucco. Банк сообщил, что возглавит синдикат для предоставления финансирования проекта в размере 1 млрд евро. Это позволит начать строительство газопровода уже в следующем году. По мнению экспертов, темпы, которыми Евросоюз начал реализовывать этот проект, свидетельствуют о том, что он более не рассматривает Россию как надежного поставщика газа. Не в последнюю очередь на это повлияла напряженность в отношениях с Украиной и Белоруссией…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1189032

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Еще издание «Коммерсант» в материале «Владимир Стельмах встал в позицию» пишет о том, что глава Нацбанка Владимир Стельмах вчера заявил банкирам, что не будет вносить изменения в постановления №107-109 и заставит банки перевести валютные резервы в гривневые. Если банки не успеют до 22 июня продать валюту, НБУ готов пойти на уступки – не штрафовать, но наложить ограничения на их операции. Непреклонность регулятора в желании заставить банки продать 1,5 млрд долл. из резервов эксперты поясняют опасениями в неспособности НБУ другим способом удержать курс гривни…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1189036

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Также «Коммерсант» в публикации «Гостаможня посмотрела телевизор» пишет о том, что Гостаможня, несмотря на запрет на проведение проверок в СМИ, в минувшие два дня попыталась провести их на крупнейших телеканалах. В ведомстве полагают, что вещатели должны платить таможенную пошлину при временном ввозе телепродукции, а последние считают такое требование незаконным. Конфликт сторон уже привел к тому, что с февраля телеканалы прекратили ввоз контента в страну…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1189026

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Издание «Экономические известия» в публикации «Ивченко ловит шанс» пишет о том, что в распоряжение издания попал проект решения Совета нацбезопасности и обороны, которым предписывается создать центральный депозитарий Украины (ЦДУ) ценных бумаг на базе Нацдепозитария Украины (НДУ). Это решение может быть утверждено на ближайшем заседании СНБО. Финансисты считают, что НДУ неспособен обслуживать интересы фондового рынка. Осведомленные источники в аппарате СНБО сообщили, что глава набсовета НДУ Виктор Ивченко (он же — муж главы Секретариата президента Веры Ульянченко) получил согласие Президента на рассмотрение Совбезом ситуации в депозитарной системе еще 30 апреля. После этого Ивченко был подготовлен проект решения, который может быть вынесен на СНБО уже на этой неделе...

http://www.eizvestia.com/fin/full/4180028

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Также «Экономические известия» в материале «Телефон стал рулеткой» пишут, что одни из крупнейших в мире разработчиков мобильных казино — партнеры Spin3 (Израиль) и Microgaming (Isle of Man, Великобритания) объявили о выводе на украинский рынок мобильного казино 777Mobile. Участники рынка отмечают, что этому проекту придется нелегко налаживать отношения с мобильными операторами, так как последние довольно настороженно относятся ко всему контенту, который пахнет азартными играми…

http://www.eizvestia.com/fin/full/4180023

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«Газета по-киевски» в материале «Дешевеют депозиты? Хороший знак!» пишет - ставки по депозитам упадут на 3–4%. Таковы прогнозы аналитиков рынка. Банки чувствуют себя увереннее и уже не обещают заоблачные проценты. А к концу года и стоимость кредитов на 2–3% упадет…

http://mycityua.com/articles/kopilka/2009/06/18/090348.html

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Издание «Сегодня» в материале «Сергей Хрущев: «Крым вам не отец подарил, а Ельцин» подает интервью сына легендарного руководителя Советского Союза Никиты Хрущева, который рассказал изданию о том, что его отец вовсе... не колотил башмаком по трибуне и не дарил своей жене Крым, а также о его встречах с бойцами ОУН-УПА и роли в «Кубинском кризисе»…

http://www.segodnya.ua/interview/14059004.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Невыгодная нефть» пишет о том, что большинство новых проектов в нефтедобыче нерентабельно и при цене 150 долл. за баррель. Таков подсчет российского Минэнерго. Ведомство предложило свою концепцию налогообложения для новых месторождений, с которой удалось ознакомиться «Ведомостям»…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/06/18/200757

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Издание «Известия» в публикации «Недаром от "Растишки" летаешь во сне» пишет о том, что российские антимонопольщики провели расследование и выяснили, что "отсутствие в рекламе продуктов питания под товарным знаком "Растишка" существенной части информации вводит потребителей в заблуждение относительно назначения и потребительских свойств продукта"…

http://www.izvestia.ru/economic/article3129651/

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Еще «Известия» в материале «Крым закрывают для российских «чекистов» задается вопросом, чем ответит Москва на демарш Киева?..

http://www.izvestia.ru/ukraina/article3129687/

(УНИАН)