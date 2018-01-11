Украина может стать одним из основных IT-центров Европы – Данилюк

Украина может стать одним из основных IT-центров Европы и даже мира, заявил министр финансов Украины Александр Данилюк на официальном открытии крупнейшей мировой выставки электроники CES-2018 в Лас-Вегасе (США).

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"Наша страна имеет все шансы стать одним из основных IT-центров в Европе и, возможно, в мире. У нас есть замечательные стартапы, развитая инфраструктура, высококвалифицированные специалисты и правительство, которое понимает необходимость создания лучших условий для бизнеса и готово работать над этим", - сказал он.

Министр отметил, что, согласно прогнозам, размер мирового IT-рынка в 2018 году достигнет 3,7 триллиона долларов, что на 4,3% больше, чем в 2017 году.

По данным Украинской ассоциации венчурного и приватного капитала (UVCA), которая выступает организатором украинского павильона на выставке, в этом году представлено в 2 раза больше украинских стартапов, чем в прошлом году. Среди них разработки в разных сферах от 3D печати до системы дорожного контроля и виртуальной реальности.

"Следует отметить, что в 2017 году 7 из 8 стартапов привлекли инвестиции. Мы ожидаем, что в этом году 10 участников вернутся в Украину с не меньшими достижениями: инвестициями, партнерами и клиентами", - отметила исполнительный директор UVCA Ольга Афанасьева.

Как сообщал УНИАН, Государственное инновационное финансово-кредитное учреждение прогнозировало инвестиции в украинскую ІТ-отрасль в 2017 году в размере 3,5 миллиарда долларов. В 2016 году доля IТ-сектора в ВВП страны составляла 3,4%.