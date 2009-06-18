ГЛАВНОЕ на 18 июня (день)

Хроника дня

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Общество

Число безработных в Украине снижается

Количество зарегистрированных безработных в целом по Украине на 1 июня 2009 года составило 736,3 тыс. человек, что на 18% меньше, чем на 1 января 2009 года (900,6 тыс. человек).

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, уровень зарегистрированной безработицы в целом по Украине на 1 июня 2009 года составлял 2,6% населения трудоспособного возраста.

Количество безработных, которые на 1 июня получали помощь по безработице, составило 544,7 тыс. Средняя сумма помощи по безработице с начала года увеличилась на 15,26 грн. и составляет 619,68 грн.

Финансы

В Украине вводится единый реестр плательщиков НДС

В течение месяца налоговики введут в действие единый электронный реестр плательщиков налога на добавленную стоимость (НДС) в рамках борьбы с использованием предприятиями незаконных схем при администрировании данного налога.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге председатель Государственной налоговой администрации Украины Сергей БУРЯК.

По его словам, технически реестр уже подготовлен.

Председатель ГНАУ отметил, что основной проблемой при администрировании налога на добавленную стоимость является использование предприятиями старых накладных, а также других схем для уклонения от налогообложения.

В «Родовид Банке» новый временный администратор

Национальный банк Украины назначил временным администратором ОАО «Родовид Банк» (г. Киев) Сергея ЩЕРБИНУ вместо члена правления НБУ Виктора КРАВЦА.

Об этом сообщил УНИАН директор департамента внешнеэкономических связей НБУ Сергей КРУГЛИК.

Причину такого решения Нацбанка он не указал.

С. КРУГЛИК также отметил, что Нацбанк рассматривает возможность смены временного администратора банка «Киев».

НБУ с 16 марта т.г. ввел в ОАО «Родовид Банк» временную администрацию сроком на один год. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов введен на шесть месяцев – с 16 марта по 15 сентября 2009 года.

Доля государства в капитале «Родовид Банка» составит 99,97%, на это выделяется 2,809 млрд. грн.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,64 грн./долл., продают – по 7,69 грн./долл. Курс покупки-продажи наличного доллара почти не изменился по сравнению с 17 июня.

Предложения коммерческих банков по покупке долларов колеблются в пределах 7,60-7,66 грн./долл., по продаже – 7,66-7,72 грн./долл.

Сегодня средний курс покупки/продажи евро в украинских банках немного повысился по сравнению с 17 июня и составляет 10,57/10,75 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,45-10,70 грн./евро, по продаже – в пределах 10,68-10,85 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках сегодня немного повысился по сравнению с 17 июня и составляет в среднем 0,2155/0,2520 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,195-0,245 грн./рубль, по продаже – 0,244-0,28 грн./рубль.

Столичные коммерческие банки покупают доллары в среднем по 7,64 грн./долл., продают – по 7,69 грн./долл. (курс незначительно повысился со вчерашнего дня).

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,61 грн./евро, что на 0,4% дороже, чем вчера, продажи – 10,77 грн./евро, на 0,5% дороже.

Курс покупки российского рубля в киевских банках повысился на 0,8% по сравнению с 17 июня и составляет в среднем 0,2312 грн./рубль, продажи – на 0,6%, до 0,2545 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодня, 18 июня, составляет: гривни к доллару США – 7,619, к евро – 10,544696, к российскому рублю – 0,24475.

ТЭК

НКРЭ повысила прогнозную оптовую цену электроэнергии на июль

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) решила увеличить прогнозную оптовую цену электроэнергии на июль, установив ее на уровне 408,8 грн. за МВт/ч. Таким образом, прогнозная оптовая цена вырастет по сравнению с установленной для июня на 0,7%.

Об этом сказано в постановлении НКРЭ от 16 июня т.г. №695, текстом которого располагает УНИАН. Корректировка цены произошла в связи с пересмотром структуры тарифов энергоснабжающих компаний.

Как сообщал УНИАН, 27 мая НКРЭ утвердила показатель прогнозной оптовой цены для июня на уровне 406,1 грн. за МВт/ч.