Черновецкий хочет уволить Пилипишина

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ просит Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО решить вопрос об освобождении Виктора ПИЛИПИШИНА от должности председателя Шевченковской районной в городе Киеве госадминистрации.

Об этом говорится в письме от 1 июня к главе государства, копия которого есть в распоряжении УНИАН.

Городской председатель отмечает, что указом Президента Украины от 7 февраля 2008 года №110/2008 за значительные недостатки в организации работы с обращениями граждан, ненадлежащее выполнение норм законодательства об обращении граждан, послабления исполнительской дисциплины в этой сфере В.ПИЛИПИШИНУ был объявлен выговор.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ в письме продолжает, что руководитель Шевченковского района не обеспечивает выполнения бюджета и программы социально-экономического развития района. Официальные обращения и критические замечания должностных лиц КГГА, как подчеркивает Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, остаются без надлежащего реагирования. Мэр Киева отмечает, что В.ПИЛИПИШИН систематически не посещает заседания коллегии КГГА и постоянно нарушает исполнительскую дисциплину.

По данным Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, по состоянию на 1 июня в Шевченковском районе фактически не рассмотрено свыше 1,4 тыс. обращений граждан по вопросам работы жилищно-коммунального хозяйства.

«Предприятия жилищно-коммунальной сферы не направляют свои усилия на улучшение санитарного состояния и благоустройство территории района. Не осуществляется реализация комплексной программы «Подвір’я», направленной на улучшение уровня благоустройства эксплуатации и содержания придомовых территорий, не проводятся меры по обустройству помещений для консьержев в домах существующего жилищного фонда района, модернизации и приобретению лифтов. На данное время не выполнено 304 обращения жителей района по вопросам содержания домов, 168 – по вопросам парковки автомобилей у жилых домов и на зеленой зоне, 115 – по вопросам вывоза мусора, 117 – по вопросам освещения, 51 – по вопросам антисанитарного состояния домов», - говорится в письме к Президенту.

Кроме того, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ пишет, что в средствах массовой информации постоянно освещается вопрос о коррупционных деяниях со стороны руководства Шевченковского района в лице В.ПИЛИПИШИНА.

«Учитывая, что изложенные обстоятельства свидетельствуют о бездеятельности председателя Шевченковской районной в городе Киеве государственной администрации, прошу Вас, уважаемый господин Президент, как гаранта соблюдения Конституции Украины, и в соответствии со статьями 102, 118, 119 Конституции Украины, статьи 9 Закона Украины «О местных государственных администрациях» и статьей 30 Закона Украины «О государственной службе» решить вопрос об освобождении В.ПИЛИПИШИНА от должности председателя Шевченковской районной в городе Киеве государственной администрации», - обращается Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ к В.ЮЩЕНКО.