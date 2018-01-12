Еврокомиссия предлагает инвестировать миллиард евро в суперкомпьютеры

Европейская Комиссия планирует совместно с государствами-членами ЕС инвестировать миллиард евро в разработку новых суперкомпьютеров.

Соответствующий проект презентовали в четверг, 11 января, его реализация может стать "поворотным моментом для конкурентоспособности Евросоюза и независимости в экономике данных", сообщает Deutsche Welle со ссылкой на ЕК.

"Суперкомпьютеры могут помочь нам в развитии персонализированной медицины, в энергосбережении и противодействия изменениям климата", - сказала еврокомиссар по цифровой экономике Мария Габриэль.

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В Еврокомиссии также отметили, что европейская наука и промышленность все чаще вынуждены передавать сложные вычислительные операции за пределы ЕС, поскольку не имеют нужных мощностей. Это, считают в Брюсселе, угрожает приватности, защите данных и коммерческим тайнам.

Использование такой техники, приводят пример еврочиновники, может сократить процесс разработки автомобиля с 60 до 24 месяцев.

Еврокомиссия предлагает вложить в проект 486 миллионов евро, столько же ожидается в целом от государств-членов ЕС. К создаваемому для этой цели фонду, EuroHPC Joint Undertaking, присоединятся также и частные инвесторы.

Планируется, что к 2022 году объединение создаст пока гипотетические вычислительные машины, способностью в один эксафлопс, то есть возможностью выполнять миллиард миллиардов операций (10 в 18 степени) с плавающей запятой в секунду. Сначала фонд будет инвестировать в оборудование с более низкой мощностью - до ста миллионов миллиардов операций в секунду (10 в 17 степени).

Самый мощный до сих пор суперкомпьютер, китайский Sunway TaihuLight, имеет мощность 93 петафлопса - 93 миллиона миллиардов операций в секунду.