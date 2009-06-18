Блок Литвина в Киевсовете занялся увольнением Черновецкого

Фракция Блока Литвина в Киевсовете инициирует рассмотрение решения о досрочном прекращении полномочий Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня с трибуны на сессии Киевсовета представитель фракции Блока Литвина Елена АНТОНОВА.

Она проинформировала, что соответствующий проект решения уже подготовлен депутатами из ее фракции.

«Главная проблема в Киеве – это действующая городская власть. Она является главным катализатором кризиса, и чтобы оздоровить столицу, нужно устранить эту главную причину болезни», - сказала Е.АНТОНОВА.

В связи с этим, фракция Блока Литвина просит внести в повестку дня сессии предложенный ею проект решения. А если это невозможно, отметила Е.АНТОНОВА, то фракция просит заместителя Киевского городского председателя – секретаря Киевсовета Олеся ДОВГОГО способствовать рассмотрению в Киевсовете проекта о досрочном прекращении полномочий столичного председателя Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО.

«Мы призываем всех депутатов, особенно из так называемого «промэрского» большинства, хотя бы на минуту забыть о своих связях с мэром и его командой, и подумать о том, что в этом городе еще жить вам и вашим детям», - заявила Е.АНТОНОВА.