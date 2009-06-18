Президент Украины отбыл в Сербию

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с двухдневным рабочим визитом в Республику Сербия.

Как передает корреспондент УНИАН, в городе Нови Сад Президент примет участие в 16-м саммите глав государств Центральной Европы.

Саммит является авторитетным форумом и местом встречи политических лидеров региона, на ежегодных заседаниях которого происходит обмен мнениями по актуальным экономическим, социальным и гуманитарным проблемам регионального значения.

Сейчас участниками саммита выступают 18 государств: Австрия, Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Италия, Македония, Молдова, Германия, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Венгрия, Украина, Хорватия, Чехия и Черногория.

В рамках саммита В.ЮЩЕНКО планирует провести ряд двусторонних встреч. В частности, запланированы встречи с Президентом Республики Македония Георге ИВАНОВЫМ, а также с Президентом Итальянской Республики Джорджио НАПОЛИТАНО и Президентом Республики Сербия Борисом ТАДИЧЕМ.

Кроме того, сегодня Президент Украины планирует пообщаться с представителями украинской общины в Сербии.