Баланс недели: инфляция и цены на бензин растут, гривня снижается, а Кабмин делает подарок учителям

Вторая рабочая неделя 2018 года прогнозируемо была более интересной, чем первая. Какие-то события в экономической и социальной жизни страны радовали и настраивали на оптимистический лад, а другие - указывали на глубину неразрешенных проблем и необходимость адекватного государственного реагирования.

На первом в новом, предвыборном году заседании Кабинет министров повысил заработную плату учителям на полторы тысячи гривен в месяц - до 6,5-8,5 тысячи гривен. Представляя данное решение, премьер-министр Владимир Гройсман напомнил, что это уже вторая волна увеличения зарплат - в 2017 году зарплаты учителям выросли на пятьдесят процентов.

На этом заседании Кабинета Гройсман не забыл и о другом важном приоритете в правительственной работе – расширении масштабов дорожного строительства. Для достижения стратегической цели Кабмин утвердил Концепцию государственной программы по развитию автомобильных дорог на 2018-2022 годы, предусматривающую выделение в пятилетней перспективе на ремонт и строительство украинских автодорог беспрецедентные 322 млрд грн.

Средства будут направлены на развитие сети дорог общего значения, завершение объектов высокого уровня готовности, внедрение геоинформационной системы управления дорогами и другие меры, которые позволят вывести дорожное хозяйство на европейский уровень. Правительство ожидает, что реализация комплекса мер позволит увеличить объем перевозок, обеспечит эффективность транспортных услуг и улучшит инвестиционные перспективы Украины.

Еще одним важным решением правительства стало утверждение бюджета Пенсионного фонда на 2018 год. Как известно, фонд уже долгие годы остается дефицитным, его доходная часть выравнивается за счет государственных дотаций. Этот год не станет исключением - объем ассигнований из госбюджета на финансирование пенсионных программ заложен в размере 139,3 млрд грн. С помощью данных средств удалось рассчитать бюджет ПФ с доходной частью в размере 353,6 млрд грн и расходной – 345,8 млрд грн.

Говоря об экономических перспективах нового 2018 года, премьер-министр обратил внимание чиновников и парламентариев на то, что успешность экономической политики будет зависеть от своевременности принятия необходимых решений.

«Мы должны сделать все для того, чтобы для Украины и украинцев 2018 год был успешным. На самом деле нам удалось вовремя принять важные для страны решения, в том числе - бюджет страны, который является достаточно амбициозным, и определяет основные направления развития государства в 2018 году. Хотел бы подчеркнуть, что нам все нужно делать быстро и качественно», - сказал премьер, призвав все органы власти четко определить приоритетность и последовательность решений в текущем году, и в дальнейшем использовать все имеющиеся инструменты для изменения ситуации в стране к лучшему.

Одной из ключевых задач исполнительной и законодательной властей на 2018 год станет проведение прозрачной конкурентной приватизации государственной собственности. Размораживанию приватизации, по мнению Гройсмана, будет способствовать скорое принятие Верховной Радой нового профильного закона.

«Сейчас мы готовы к новому шагу – принятию закона о приватизации. Я думаю, что мы хорошо поработали с комитетом (парламента - УНИАН) и вышли на сбалансированное решение. Я очень рассчитываю, что мы сможем принять необходимые решения уже в январе, возможно, - на следующей неделе», - сказал премьер.

В списке Фонда госимущества на продажу на текущий год стоят, в частности, многострадальный «Одесский припортовый завод», компания «Сумыхимпром», энергокомпания «Центрэнерго», ряд облэнерго, Херсонская и Николаевская ТЭЦ, завод энергетического машиностроения «Турбоатом».

Неукротимая инфляция

На уходящей неделе Государственная служба статистики сообщила об уровне инфляции в 2017 году, которая ускорилась до 13,7% с 12,4% годом ранее.

За год больше всего выросли цены на услуги по содержанию домов и придомовых территорий, фрукты и овощи, мясо и молоко. Как отметили в Госстате, немного - на 7,4% - подешевел только сахар.

К сожалению, по уровню инфляции наша страна продемонстрировала самый худший показатель в Европе. И причин этой хронической для Украины болезни несколько, в частности, неравномерное расходование бюджетных средств на протяжении года. Так, по данным Госказначейства, еще в сентябре на Едином казначейском счете было 63 млрд грн, а на начало 2018 года «государственный кошелек» похудел до 5 млрд грн. Уже традиционно сложилось, что под конец года многие бюджетные учреждения начинают активно расходовать выделенный им ресурс, чтобы успеть «освоить фонды» до начала следующего бюджетного периода.

На важность проведения госструктурами более равномерных расчетов, как инфляционного фактора, обратил внимание глава совета НБУ Богдан Данилишин. Он считает, что одного повышения учетной ставки Нацбанка, как главного инструмента в руках регулятора, будет явно недостаточно для замедления инфляции. По его мнению, чтобы справиться с инфляцией требуется усиление координации бюджетной политики, которую проводит Кабмин и Минфин, с политикой НБУ.

«Факт осуществления значительных объемов бюджетных расходов в декабре, соответственно, переливание гривни с казначейского счета в Национальном банке на денежно-кредитный рынок, продемонстрировал необходимость жесткой тактической координации денежно-кредитной (монетарной) и бюджетной политики», - заявил Данилишин.

Очевидно, что остроту проблемы понимает и правительство. Премьер-министр Владимир Гройсман в пятницу во время посещения мариупольского меткомбината «Азовсталь» заявил о важности обеспечения ценовой стабильности.

«Нам нужно обеспечить стабилизацию цен в стране. Мы видим, что цены растут, и по некоторым позициям – очень существенно», - сказал Гройсман, добавив, что стабилизация цен, наряду с ростом экономики, позволит повысить качество жизни граждан.

Падение гривни

Вторая рабочая неделя января запомнилась также продолжением пике гривни. С 9 по 12 января НБУ опустил официальный курс с 28,20 до 28,45 грн за доллар. За этот же период курс на межбанковском валютном рынке упал с 28,1 до 28,56 грн за доллар.

Стоимость покупки доллара в киевских обменниках в пятницу выросла до 28,70 – 28,75 грн/долл., тогда как 11 января можно было купить доллар за 28,65 грн/долл. Стоимость евро уже составляет 34,25-34,50 грн/евро.

Комментируя очередную лихорадку национальной валюты, в Нацбанке заявили, что фундаментальных причин для девальвации гривни на сегодня нет, текущая волатильность валютного рынка обусловлена сезонными и психологическими факторами, в течение года гривня может укрепиться.

«Действие временных факторов в начале года может быть нивелировано в течение остального года благодаря благотворному влиянию фундаментальных факторов, в том числе, внешней ценовой конъюнктуры для товаров отечественного экспорта, как это было в 2017 году», - заявил УНИАН заместитель главы Национального банка Олег Чурий.

Замглавы Нацбанка также напомнил, что после перехода Украины на плавающий обменный курс гривни в 2015 году на валютном рынке наблюдается определенная сезонность, и уже третий год подряд в первые месяцы года растет спрос на валюту со стороны импортеров, которые формируют запасы товаров на новый год, при этом снижаются поступления валюты со стороны аграриев.

Начальник управления диллинговых операций «Райффайзен Банка Аваль» Юрий Гриненко считает, что проседание курса было вызвано высокими декабрьскими выплатами в рамках возмещения НДС, скупкой валюты для выплаты дивидендов и значительными бюджетными платежами в конце 2017 года. Негативным фактором остается пауза, которая возникла в отношениях Киева и Международного валютного фонда.

«Я думаю, что это не конец роста доллара», - сказал он, добавив, что гривня может достигнуть отметки 28,5-28,7 грн за доллар.

По оценкам Гриненко, снижение курса национальной валюты может продлиться до конца января, после чего ожидается разворот тренда на валютном рынке.

Дорогой бензин

Падение курса гривни также стало причиной для еще одной неприятности, свалившейся на плечи украинцев, - роста цен на моторное топливо. Начиная с августа прошлого года, стоимость топлива на АЗС выросла на четыре гривни за литр. На сегодня бензин марки А-92 в некоторых сетях АЗС уже стоит более 30 грн за литр, цена А-95 достигла отметки 31,95 грн за литр, А-95 «Премиум» - превысила 32 грн за литр, а дизель подорожал до 28-29 грн за литр.

По словам экспертов, рост цен на АЗС в Украине вызван не только снижением курса гривни, но и фактором, который, к большому сожалению, не зависит от нашей страны, - ростом цен на мировом рынке нефти и нефтепродуктов. С конца июня прошлого года по 12 января 2018-го стоимость эталонного сорта нефти Brent, на который ориентируется весь европейский рынок, выросла более чем на 50% - до 69 долл. за баррель.

Пока Украина еще не в полной мере ощутила на себе строптивый нрав мирового нефтяного рынка. Как отметил директор специальных проектов научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев, на период новогодних и рождественских праздников (с 20-22 декабря до 10-12 января) традиционно приходится так называемый «мертвый сезон». В этот промежуток времени оптовая торговля топливом практически замирает и возобновляется, начиная с десятых чисел января. Но за этот период, отмечает эксперт, нефть успела подорожать с 62 до 68 долл. за баррель. Следовательно, уже со следующей недели украинские трейдеры начнут закупать более дорогое импортное топливо, что, несомненно, приведет к новому витку роста цен на АЗС.

«После открытия оптовых торгов нефтепродукты на границе подорожают на 7-8%... Как только будут куплены новые партии этого топлива, то цены на АЗС вырастут еще на 1-1,2 грн за литр до конца этого месяца», - заявил Рябцев.

Обратим внимание на еще одну важную новость уходящей недели. В пятницу члены наблюдательного совета государственного энергохолдинга «Нафтогаз Украины» на первом своем заседании выбрали на должность главы НС британку Клэр Споттисвуд. Новый наблюдательный совет призван повысить качество корпоративного управления крупнейшей украинской госкомпании и сформирует стратегию ее реформирования на ближайшие годы.

После радостной встречи Старого Нового года Украину вместе с волной снегопадов ждет много других важных событий. Со вторника заработает в пленарном режиме Верховная Рада, а Госстат сообщит данные о внешней торговле.

Дмитрий Сидоров