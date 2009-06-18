ГЛАВНОЕ на 18 июня (вечер)

Финансовый рынок

Источник в Секретариате Президента Украины сообщил о том, что Международный валютный фонд может перенести сроки возвращения миссии в Украину до тех пор пока не увидит активные шаги украинской власти по решению проблем на которых Фонд акцентирует внимание. В Фонде проявляют обеспокоенность - выполнит ли Украина свои обязательства в рамках подписанных ранее соглашений.

Так УНИАН располагает копией текста письма, подписанного заместителем исполнительного директора МВФ от группы стран (копию документа смотрите на сайте УНИАН- Экономика - http://economics.unian.net/rus/detail/14633) от 11 июня адресованного вице-премьер министру Украины Григорию НЕМЫРЕ, председателю Национального банка Украины Владимиру СТЕЛЬМАХУ, и. о. министру финансов Игорю УМАНСКОМУ первому заместителю министра экономики Анатолию МАКСЮТЕ и первому заместителю главы Секретариата Президента Украины Александру ШЛАПАКУ.

«Это письмо говорит о серьезной обеспокоенности Международного валютного фонда тем, как Украина выполняет свои обязательства, это во-первых. Во-вторых, это письмо говорит, что пока вы (Украина – УНИАН) не проведете предварительные мероприятия, мы (МВФ – УНИАН) не собираемся приезжать к вам с миссией» - говорит источник.

В частности в письме указывается, что отсутствие официальной статистики относительно динамики ВВП Украины может мешать выполнения программы сотрудничества «поскольку данная информация считается критически важной для дальнейшего корректирования самой программы».

Одним из основных вопросов на решении которых настаивает МВФ является улучшение финансового состояния НАК «Нафтогаз». Так в письме подчеркивается, что фактическая нереалистичность финансового плана НАК «Нафтогаз» будет усложнять получение Украиной прямого бюджетного финансирования со стороны Фонда.

Так источник в Секретариате отметил, что если ранее МВФ закрывал глаза на проблемы в НАК, то теперь «миссия сама кричит криком о том, что делайте что-то с НАКом». «А с НАКом, если говорить о серьезных шагах таких как капитализация, сделать ничего невозможно если не трогать миссию, не звать ее сюда, говорить ребята, мы тогда вываливаемся с элементарных показателей, мы не удерживаем ни монетарную базу, ни резервы в тех объемах о которых договаривались, если не пойдем сейчас на достаточно серьезные шаги» - говорит источник в Секретариате.

По его мнению, это письмо следует рассматривать как призыв к более активной работе в Украине.

«Фактически это условия на которых миссия готова сюда приехать». – считает источник. - «Дайте предложения по НАКу, дайте соответствующую статистику и свои предложения как вы будете балансировать бюджет, хотя бы чуть-чуть, ну и выполните предварительные условия».

В частности он подчеркнул, что Украина до сих пор не приняла законы касающиеся независимости Национального банка Украины, упрощения процедуры рекапитализации и закон о реальных владельцах.

«Есть еще ряд дополнительных проблем, мы еще не все выполнили, которые не позволяют миссии вернуться с гордо поднятой головой» - говорит источник.

Он считает, что с учетом данного письма можно говорит о том, что какой-то дополнительный ресурс от МВФ удастся получить не ранее конца лета, да и то при условии выполнения всех мероприятий, на которых акцентирует внимание МВФ.

Как сообщал УНИАН, 17 июня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что миссия МВФ в очередной раз прибудет в Украину 24 июня. Миссия должна рассмотреть вопрос предоставления Украине очередного транша кредита stand-by.

Напомним, что МВФ в ноябре 2008 года одобрил для Украины двухлетнюю программу на общую сумму 16,4 млрд. долл. и предоставил первый транш кредита в 4,5 млрд. долл.

8 мая т.г. Совет директоров МВФ одобрил предоставление Украине второго транша кредита по программе stand-by.

12 мая в Украину поступило 2,8 млрд. долл. второго транша кредита Международного валютного фонда (МВФ).

Часть второго транша в размере 1,5 млрд. долл. направлена непосредственно в Государственный бюджет Украины для финансирования внешних долговых обязательств правительства.

Планируется, что размер следующего транша Украине будет составлять около 3 млрд. долл., возможность его предоставления будет обсуждаться после 15 июня.

Планируется, что третий транш должен составить 3,2 млрд. долл, четвертый - 3,8 млрд. долл.

Средства кредита планируется предоставлять ежеквартальными траншами после пересмотра и корректировки программы сотрудничества.

Приезд миссии Международного валютного фонда в Украину для очередного пересмотра программы сотрудничества по предоставлению кредита stand-by, как и ранее, ожидается в конце июня.

Об этом УНИАН заявил постоянный представитель МВФ в Украине Макс АЛЬЕР, комментируя информацию о том, что приезд миссии может быть перенесен с 24 июня на более поздний срок из-за того, что украинская сторона не решила ряд вопросов для продолжения кредитования.

«Мы надеемся и делаем все возможное для того, чтобы миссия МВФ прибыла в Украину, как и планировалось ранее, во второй половине июня», – сказал М.АЛЬЕР, отметив, что представители МВФ не конкретизировали дату приезда миссии.

При этом М.АЛЬЕР отметил, что не будет ничего страшного, если миссия прибудет в Украину несколькими днями ранее обнародованной украинской стороной даты (24 июня – УНИАН) или, скажем, на неделю позже. «В этом нет ничего страшного», – сказал он.

Вместе с тем, М.АЛЬЕР подчеркнул, что считает не совсем корректным распространение информации о деталях переговоров до их завершения. «Обнародование информации о ходе переговоров до их официального завершения не входит в традиции работы МВФ», – сказал он.

Также М.АЛЬЕР сообщил, что на сегодняшний день в силе остаются официальные прогнозы МВФ относительно макроэкономических показателей экономики Украины по итогам 2009 года от 2 июня т.г., согласно которым падение ВВП в Украине ожидается на уровне 8%. «Анализ прогнозных макропоказателей и их корректировка, в случае необходимости, будут проходить в ходе работы миссии МВФ в Украине», – отметил постоянный представитель МВФ в Украине.

Российское коллекторское агентство Центр ЮСБ планирует в ближайшее время выйти на украинский рынок коллекторских услуг. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель совета директоров Центра ЮСБ Александр ФЕДОРОВ.

По его информации, Центр ЮСБ уже имеет ряд договоренностей с клиентами, с которыми компания работает в России, относительно взыскании задолженностей с их должников в Украине. «Наши международные клиенты попросили нас выйти на рынок коллекторских услуг в Украине», - отметил А.ФЕДОРОВ.

По его словам, сегодня украинский рынок корпоративного коллекторства недостаточно развит, поэтому клиенты его агентства рассчитывают, что российская компания сможет более эффективно осуществлять взыскание задолженностей.

По информации А.ФЕДОРОВА, среди клиентов его компании по взысканию задолженностей в Украине имеется ряд как международных, так и российских компаний, в частности сотовые компании, "Внешторгбанк" (ВТБ). Он также добавил, что его клиентом по Украине является одна аффилированная с «Газпромом» структура, которая хочет взыскать с украинских компаний долг на 3 млн. долларов.

Среди украинских компаний, с которых планируется взыскать задолженность, А.ФЕДОРОВ назвал в первую очередь компании, специализирующиеся на торговле электроникой. По его словам, в ближайшее время с этими компаниями будут проведены переговоры на предмет возращения ими задолженности.

При этом А.ФЕДОРОВ отметил, что в отличие от украинских коллекторских компаний, которые делают больший упор на юридических методах, стараясь вернуть задолженность через суд, его компания больше сосредотачивает свое внимание на внесудебных процедурах, широко применяя в том числе и PR-составляющую.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ветировал закон, которым предусматривалось увеличение расходов на содержание аппарата Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам.

«Я ветировал данный закон и сегодня отправил с сопроводительным письмом в парламент», - сказал В.ЮЩЕНКО.

При этом он подчеркнул, что «это не является предметом политической спекуляции».

Президент выразил убеждение, что нецелесообразно в год экономического кризиса увеличивать расходы на содержание любого государственного института, в частности, Верховной Рады, это «нелогично, неэтично».

В.ЮЩЕНКО убежден, что предусмотренные для увеличения расходов 100 млн. грн. необходимо направить на целый ряд сфер медицины, в частности на борьбу с детской онкологией, туберкулезом и другими заболеваниями.

Национальный банк Украины 24 июня т.г. проведет специальный аукцион по продаже долларов США.

Об этом сказано в сообщении НБУ, размещенном на официальном сайте регулятора.

Согласно сообщению, минимальная сумма заявки составляет 10 тыс. долл. США.

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке цены на американскую валюту снизились, сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Согласно сообщению, торги по доллару США сегодня открылись котировками 7,6345/7,6680 грн./долл., к 11:00 сузился спрэд – 7,6440/7,6615 грн./долл., а к 12:00 цены понизились до 7,6420/7,6485 грн./долл. К закрытию ценовые уровни достигли значений 7,6370/7,6470 грн./долл.

В 14:30 Национальный банк Украины объявил о продаже валюты по курсу 7,63 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2451/0,2466 грн./рубль, к 11:00 цены снизились до 0,2448/0,2457 грн./рубль, а к 12:00 установились на уровне 0,2446/0,2454 грн./рубль. К закрытию торгов цены поднялись до 0,2449/0,2456 грн./рубль. В России курс доллар-рубль понизился и составил 31,1905 рублей за доллар (-0,0420).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3966/1,3968 долл./евро, а к 15:00 понизились до 1,3934/1,3936 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,6550/10,7020 грн./евро, к 11:00 цены ушли вниз – 10,6475/10,6855 грн./евро, а к 12:00 достигли уровня 10,6310/10,6530 грн./евро. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по евро-гривне откатились до уровня 10,6390/10,6560 грн./евро.

По данным Нацбанка, сегодня на межбанковском валютном рынке средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 7,6361/7,6418 грн./долл. Всего было куплено 194,592 млн. долл., продано – 213,636 млн. долл.

Средневзвешенный курс евро по итогам торгов составил 10,6395/10,6884 грн./евро. Всего было куплено 31,489 млн. евро, продано – 25,408 млн. евро.

Средневзвешенный курс рубля по итогам торгов составил 0,244/0,246 грн./рубль. Всего было куплено 373,24 млн. рублей, продано – 371,263 млн. рублей.

Новости ТЭК

Украинская сторона отстаивает кредитование закачивания газа в подземные хранилища газа (ПХГ).

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе заявил советник Президента Украины Богдан СОКОЛОВСКИЙ, который принимал участие в заседании Координационной группы Евросоюза по вопросам газа.

“Украинская сторона отстаивает кредитование, чтобы сейчас закачать столько газа, чтобы это был достаточный оборотный ресурс на ближайшие несколько лет”, - сказал он.

В то же время, отвечая на вопрос, что лучше для Украины: получить кредит или хранить газ, который могут закупить европейские компании, как это предлагает Еврокомиссия, Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что этот вопрос еще должны рассмотреть специалисты.

“Для Украины важно, чтобы это было наиболее выгодно для Украины и прозрачно - что очень важно - для всех других сторон”, - сказал советник Президента Украины.

НАК “Нафтогаз Украины” надеется получить кредит на закачивание газа в подземные хранилища газа через одну-две недели.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил журналистам заместитель председателя правления НАК “Нафтогаз Украины” Игорь ДИДЕНКО.

“Мы ожидаем, что, возможно, сегодня вечером лидеры стран ЕС обсудят этот вопрос и в следующие одну-две недели вопрос будет решен положительно в принципе”, - сказал он.

По словам И.ДИДЕНКО, кредит может быть предоставлен крупнейшими европейскими коммерческими банками или европейскими финансовыми институтами.

Украина представила Европейскому Союзу предложения о создании Каспийско-Черноморско-Балтийского энерготранзитного пространства в рамках Энергетической хартии.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

“Позавчера (16 июня – УНИАН) было специальное заседание, где рассматривались, как они называют, глобальные российские предложения по формированию новой правовой базы. И в этом контексте мы представили предложения украинские”, - сказал он.

По словам Б.СОКОЛОВСКОГО, в ближайшие месяцы состоится специальное заседание Энергетической хартии для рассмотрения украинских предложений, которые представляют собой систему конкретных инструментов и механизмов гарантирования транзита нефти и газа через территорию стран регионов Каспийского, Черного и Балтийского морей.

НАК «Нафтогаз Украины» в январе-марте текущего года увеличила чистый убыток в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 2 млрд. 185,878 млн. грн.

Об этом говорится в квартальной отчетности компании, данными которой располагает УНИАН.

В сообщении отмечается, что в январе-марте т.г. НАК «Нафтогаз Украины» увеличила чистый доход в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 32 млрд. 077,477 млн. грн., а также увеличила валовой доход (выручку) от реализации в 2,7 раза – до 35 млрд. 886,836 млн. грн.

Украина в январе-мае текущего года сократила экспорт электроэнергии на 61,4% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 1,143 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве топлива и энергетики Украины.

Согласно сообщению, в мае т.г. экспорт электроэнергии сократился на 83,9% по сравнению с маем 2008 года – до 101,8 млн. кВт/ч.

В январе-мае т.г. экспорт украинской электроэнергии в Венгрию сократился в 5,2 раза – до 252,7 млн. кВт/ч, в Румынию – в 2,7 раза, до 21,7 млн. кВт/ч. По перетокам в адрес Молдовы поступило 2,9 млн. кВт/ч.

В то же время в Словакию за 5 месяцев т.г. экспортировано 866,2 млн. кВт/ч, что в 3,2 раза больше, чем за аналогичный период 2008 года.

Украинские нефтегазодобывающие предприятия, по оперативным данным, в январе-мае текущего года увеличили добычу природного газа на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 9 млрд. 102,4 млн. куб. м, в т.ч. предприятия НАК «Нафтогаз Украины» – на 3,3%, до 8 млрд. 314,2 млн. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

Согласно сообщению, в мае т.г. украинские нефтегазодобывающие предприятия, по оперативным данным, увеличили добычу природного газа на 0,8% по сравнению с маем 2008 года – до 1 млрд. 745,6 млн. куб. м, в т.ч. предприятия НАК «Нафтогаз Украины» –на 0,6%, до 1 млрд. 603,4 млн. куб. м.

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины», по оперативным данным, в январе-мае текущего года сократила транзит природного газа в страны Европы на 45,5%, или 25,8 млрд. куб. м, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 30,94 млрд. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» транспортировала в страны Европы 119,6 млрд. куб. м. природного газа, что на 3,8%, или 4,4 млрд. куб. м, больше, чем в 2007 году.

В Украине уровень расчетов всех потребителей за газ в январе-мае текущего года сократился на 22,9 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 77,2%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

Согласно сообщению, на протяжении января-мая т.г. года предприятия, которые входят в структуру НАК «Нафтогаз Украины», поставили потребителям 20 млрд. 228,4 млн. куб. м природного газа на общую сумму 22 млрд. 986,8 млн. грн., за который оплачено 17 млрд. 740,9 млн. грн.

Информация для киевлян

Фракция Блока Литвина в Киевсовете инициирует рассмотрение решения о досрочном прекращении полномочий Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня с трибуны на сессии Киевсовета представитель фракции Блока Литвина Елена АНТОНОВА.

Она проинформировала, что соответствующий проект решения уже подготовлен депутатами из ее фракции.

«Главная проблема в Киеве – это действующая городская власть. Она является главным катализатором кризиса, и чтобы оздоровить столицу, нужно устранить эту главную причину болезни», - сказала Е.АНТОНОВА.

В связи с этим, фракция Блока Литвина просит внести в повестку дня сессии предложенный ею проект решения. А если это невозможно, отметила Е.АНТОНОВА, то фракция просит заместителя Киевского городского председателя – секретаря Киевсовета Олеся ДОВГОГО способствовать рассмотрению в Киевсовете проекта о досрочном прекращении полномочий столичного председателя Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО.

«Мы призываем всех депутатов, особенно из так называемого «промэрского» большинства, хотя бы на минуту забыть о своих связях с мэром и его командой, и подумать о том, что в этом городе еще жить вам и вашим детям», - заявила Е.АНТОНОВА.

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ просит Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО решить вопрос об освобождении Виктора ПИЛИПИШИНА от должности председателя Шевченковской районной в городе Киеве госадминистрации.

Об этом говорится в письме от 1 июня к главе государства, копия которого есть в распоряжении УНИАН.

Городской председатель отмечает, что указом Президента Украины от 7 февраля 2008 года №110/2008 за значительные недостатки в организации работы с обращениями граждан, ненадлежащее выполнение норм законодательства об обращении граждан, послабления исполнительской дисциплины в этой сфере В.ПИЛИПИШИНУ был объявлен выговор.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ в письме продолжает, что руководитель Шевченковского района не обеспечивает выполнения бюджета и программы социально-экономического развития района. Официальные обращения и критические замечания должностных лиц КГГА, как подчеркивает Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, остаются без надлежащего реагирования. Мэр Киева отмечает, что В.ПИЛИПИШИН систематически не посещает заседания коллегии КГГА и постоянно нарушает исполнительскую дисциплину.

По данным Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, по состоянию на 1 июня в Шевченковском районе фактически не рассмотрено свыше 1,4 тыс. обращений граждан по вопросам работы жилищно-коммунального хозяйства.

«Предприятия жилищно-коммунальной сферы не направляют свои усилия на улучшение санитарного состояния и благоустройство территории района. Не осуществляется реализация комплексной программы «Подвір’я», направленной на улучшение уровня благоустройства эксплуатации и содержания придомовых территорий, не проводятся меры по обустройству помещений для консьержев в домах существующего жилищного фонда района, модернизации и приобретению лифтов. На данное время не выполнено 304 обращения жителей района по вопросам содержания домов, 168 – по вопросам парковки автомобилей у жилых домов и на зеленой зоне, 115 – по вопросам вывоза мусора, 117 – по вопросам освещения, 51 – по вопросам антисанитарного состояния домов», - говорится в письме к Президенту.

Кроме того, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ пишет, что в средствах массовой информации постоянно освещается вопрос о коррупционных деяниях со стороны руководства Шевченковского района в лице В.ПИЛИПИШИНА.

«Учитывая, что изложенные обстоятельства свидетельствуют о бездеятельности председателя Шевченковской районной в городе Киеве государственной администрации, прошу Вас, уважаемый господин Президент, как гаранта соблюдения Конституции Украины, и в соответствии со статьями 102, 118, 119 Конституции Украины, статьи 9 Закона Украины «О местных государственных администрациях» и статьей 30 Закона Украины «О государственной службе» решить вопрос об освобождении В.ПИЛИПИШИНА от должности председателя Шевченковской районной в городе Киеве государственной администрации», - обращается Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ к В.ЮЩЕНКО.

Киевсовет решил использовать 6 земельных участков, оформленных в аренду группы строительных компаний «Элита-центр», для обеспечения жильем пострадавших от скандальной аферы инвесторов.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение поддержали сегодня депутаты Киевского городского совета.

В частности, речь идет о земельных участках на улице О.Шмидта, 34-42, проспекте Героев Сталинграда, 7-б, проспекте В.Маяковского, 17-в, улице Курнатовского, 7-б, улице П.Запорожца, 15-в, улице Строителей, 18-а.

Депутаты поручили Киевской горгосадминистрации осуществить все необходимые мероприятия для использования данных земельных участков для обеспечения жильем пострадавших от аферы «Элита-центра».

В частности, КУГА поручено внести на рассмотрение Киевсовета проекты решений о расторжении договоров аренды с «Элита-центром» по указанным земельным участкам. Предусматривается все предложения относительно использования земельных участков согласовать с пострадавшими инвесторами.

Кроме того, предусмотрено осуществить передачу земельных участков, которые принадлежали «Элита-центру», для проведения инвестиционных конкурсов.

Проект решения был подготовлен в связи с обращением пострадавших от аферы «Элита-центра», и учитывая письмо Главного следственного управления МВД Украины.

Депутаты Киевского городского совета поддержали решение о бесплатном проезде в городском пассажирском транспорте работников сферы здравоохранения.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 114 из 117 присутствующих в зале депутатов Киевсовета.

Таким образом, право бесплатного проезда в коммунальном пассажирском транспорте общего пользования (кроме такси и транспортных средств, работающих в режиме маршрутных такси) предоставляется при наличии удостоверения личности участковым врачам – терапевтам и участковым врачам – педиатрам, участковым медсестрам взрослой и детской сети.

Киевсовет должен определить источники финансирования расходов на обеспечение выполнения этого решения.

Международные новости

Индекс ведущих экономических индикаторов США по итогам мая 2009 года вырос на 1,2%, сообщает РБК.

Такие данные приводятся в опубликованном сегодня докладе исследовательской организации Conference Board. Аналитики ожидали повышения данного индекса на 1%.

В апреле 2009 года данный показатель вырос, по пересмотренным данным, на 1,1%.

Беларусь сегодня, 18 июня, возобновила поставки в Россию 131 вида молочной продукции.

Об этом сообщил глава Роспотребнадзора Геннадий ОНИЩЕНКО, передает РИА «Новости».

"В соответствии с позицией РФ по поэтапному возвращению на рынок России молока и молочных продуктов из Беларуси с сегодняшнего утра разрешен доступ на российский рынок молочной продукции по 131 санитарно-эпидемиологическому заключению из почти 600 приостановленных специальным указанием 9 июня этого года", - сказал Г.ОНИЩЕНКО.

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