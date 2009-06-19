ЕC поддержал Баррозу на пост главы ЕК на второй срок
08:52, 19 июня 2009Разное
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Теперь дело за Европарламентом...
Лидеры стран Европейского Союза на встрече в Брюсселе единодушно поддержали кандидатуру Жозе Мануэля БАРРОЗУ, выдвинутого на пост главы Еврокомиссии на второй срок.
Об этом объявил Фредрик РЕЙНФЕЛЬДТ - премьер-министр Швеции, которая с 1 июля становится председателем ЕС, сообщает радио «Свобода».
Кандидатуру Ж.БАРРОЗУ должен теперь утвердить Европейский парламент.
Ранее в четверг участники саммита одобрили основные принципы регулирования финансовых рынков.
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