ЕC поддержал Баррозу на пост главы ЕК на второй срок

08:52, 19 июня 2009
Разное
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Теперь дело за Европарламентом...

Лидеры стран Европейского Союза на встрече в Брюсселе единодушно поддержали кандидатуру Жозе Мануэля БАРРОЗУ, выдвинутого на пост главы Еврокомиссии на второй срок.

Об этом объявил Фредрик РЕЙНФЕЛЬДТ - премьер-министр Швеции, которая с 1 июля становится председателем ЕС, сообщает радио «Свобода».

Кандидатуру Ж.БАРРОЗУ должен теперь утвердить Европейский парламент.

Ранее в четверг участники саммита одобрили основные принципы регулирования финансовых рынков.

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