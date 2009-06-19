АНОНС на 19 июня 2009 г.

Под председательством премьер-министра Юлии Тимошенко состоится совещание с председателями облгосадминистраций, мэрами городов и руководителями теплокоммунэнерго по вопросам погашения задолженности перед НАК «Нафтогаз Украины».

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10-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Ситуация в системе здравоохранения. Необходимость реформирования отрасли. Подготовка нового законопроекта «О финансировании здравоохранения и обязательном медицинском страховании». Участники: Татьяна Бахтеева, народный депутат Украины, глава комитета по вопросам охраны здоровья, Валерий Коновалюк, народный депутат Украины, глава подкомитета по вопросам планирования бюджетных программ и контроля за использованием бюджетных средств в системе здравоохранения (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Состоится заседание Правления УСПП на тему: «Неотложные программные действия по выходу из экономического кризиса: предложения делового сообщества». Участники: президент УСПП Анатолий Кинах, президент Украинской Ассоциации Банков Александр Сугоняко, президент Ассоциации специалистов (риэлторов) Украины Андрей Шульга и др..

В г. Тараща Киевской области состоится официальное открытие новосозданных рабочих мест и торговой площадки коммунальной собственности .

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Пресс-конференция организаторов и участников благотворительной акции по поддержке роддомов в Украине. Акция "Rising funds for Newborn Future project rotary event" предусматривает помощь роддомам в приобретении современного оборудования.

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12-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Кризисные факторы экономически-хозяйственной деятельности Й.Винского на должности министра транспорта и связи Украины”. В работе примет участие начальник государственного предприятия “Одесский городской торговый порт”, Герой Украины Николай Павлюк (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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При участии Киевского городского председателя Леонида Черновецкого и первого заместителя председателя КГГА Дениса Басса состоится презентация проекта внедрения одностороннего движения на улицах О.Гончара, Стрелецкой и Сретенской.

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Состоится круглый стол на тему: «Повышение акциза на спиртное: возможность пополнения бюджета или старт тенизации рынка?» К чему приведут попытки властей поднять акцизный сбор? Можно ли избежать роста цен на алкоголь и слабоалкогольную продукцию? Отучатся ли украинцы пить водку и станут здоровее или переключатся на самогон и «ряженку»? Учасники: представители Минфина, парламента, ГНАУ, ассоциаций «Укрводка» и СОВАТ.

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Круглый стол на тему: "Банкротство в Украине - механизм ухода от кредитов или цивилизованное средство прекращения бизнеса". Участники: Валерий Писаренко, народный депутат (БЮТ); Владимир Пилипенко, народный депутат (БЮТ); Вячеслав Джунь, судья КСУ; Юлиан Хорунжий, глава департамента по вопросам банкротства Министерства экономики и др..

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Вице-премьер-министр Украины Григорий Немыря и вице-премьер-министр, министр экономики Польши Вальдемар Павляк примут участие в третьем заседании Межправительственной украинско-польской Комиссии по вопросам экономического сотрудничества. Состоится совместная пресс-конференцию Г. Немыри и В. Павляка (Клуб Кабинета Министров Украины, ул. Институтская, 7). Нужна аккредитация. Телефоны: 256-75-81, 256-75-82, 256-66-32, 8067 323 6040.

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Парламентский Комитет по вопросам налоговой и таможенной политики проведет круглый стол, посвященный обсуждению законопроекта «О внесении изменений в Закон Украины «О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий (об ограничении потребления и продажи слабоалкогольных напитков)».

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Состоится встреча вице-премьер-министра Ивана Васюника с правительственной делегацией Китайской Народной Республики по привлечению кредитных ресурсов по подготовке объектов Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

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