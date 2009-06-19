ДАЙДЖЕСТ СМИ за 19 июня

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Олимпийский» снова остался без сметы», в котором говорится, что Кабмин сорвал утверждение сметы реконструкции НСК «Олимпийский». По информации «Дела», вопрос выделения денег на ремонт стадиона, который должен принять финальный матч чемпионата Европы 2012 года, рассматривался на последнем заседании правительства. Министр семьи, молодежи и спорта Юрий Павленко предложил увеличить проектную стоимость реконструкции «Олимпийского» еще на миллиард грн. По его расчетам, в общем итоге стадион должен обойтись государству в 3,2 миллиарда, что в 2 раза дороже первоначальной сметы. Однако премьер-министр резко прервала доклад Павленко. Она запретила говорить о дополнительном финансировании, сославшись на заключение ГлавКРУ, которое признало смету по «Олимпийскому» завышенной…

http://delo.ua/news/108244/

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Также «Дело» в материале «Проблемные банки: Где можно продать золотые слитки» подает результаты собственного исследования данного вопроса…

http://delo.ua/news/108232/

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Еще «Дело» в материале «Госфинуслуг намерена ввести взаимозачеты между страховщиками и банками» пишет о том, что Госкомиссия по регулированию рынков финансовых услуг занялась разработкой механизма взаимозачетов между страховыми компаниями, банками и их клиентами. Суть механизма сводится к тому, что в счет страхового возмещения списывается часть обязательств заемщика перед банком и в то же время на соответствующую сумму уменьшается депозит страховщика в этом банке. Внедрить схему регулятор планирует в ближайшее время. «Надеемся, что через месяц он заработает», - сообщил изданию глава Госфинуслуг Виктор Суслов…

http://delo.ua/news/108229/

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Издание «Коммерсант» (Украина) в материале «Еврокомиссия тяжела на подъем газа» пишет, что Европа выстраивает защиту от украинско-российских газовых войн: Еврокомиссия предложила создать центр контроля над подъемом газа из хранилищ и координации равномерного потребления энергоресурсов в каждой стране. Аналогичная схема успешно применялась в Западной Европе после арабо-израильской войны 1973 года. Для Украины это может означать отказ Евросоюза от закачки газа в украинские ПХГ…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1189577

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Еще издание «Коммерсант» в материале «МВФ не спешит впадать в транш» пишет о том, что Международный валютный фонд ухудшил прогноз спада экономики Украины до 12% и потребовал от Киева рассекретить данные по ВВП, пересмотреть бюджет, провести аудит "Нафтогаза" и удержаться от резкого снижения процентных ставок. В случае невыполнения этих требований прибытие миссии МВФ в Украину затянется, а третий транш кредита будет получен только в сентябре, что усложнит расчеты банков по внешним займам…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1189587

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Также «Коммерсант» в публикации «Бюджет обрастает долгами» пишет о том, что Кабмин нашел способ сократить суммы возмещения НДС, предложив вернуться к схеме 2004 года и ввести НДС-облигации. Выпуск долговых ценных бумаг должен остановить рост задолженности по возвращению НДС, которая только за май увеличилась на 1 млрд грн. – до 14,7 млрд грн. С этой идеей готовы согласится и в ГНАУ, и в Секретариате Президента. Только бизнес не готов получать возмещение долговыми расписками…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1189560

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Издание «Экономические известия» в публикации «Заклинание больших денег» пишет о том, что Президент призывает крупные банки возобновить кредитования экономики страны. Реагируют банкиры на это по-разному — выражая как полную поддержку требований главы государства, так и полностью отрицая возможность возобновления кредитования…

http://www.eizvestia.com/state/full/4180068

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Также «Экономические известия» в материале «На рынке акций появились короткие продажи» пишут, что в Украине появились легальные короткие продажи акций. Их запустил один из четырех операторов рынка интернет-трейдинга, компания Gainsfort-Online. В предоставлении такой же услуги признался и Dragon Capital…

http://www.eizvestia.com/fin/full/4180075

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«Газета по-киевски» в материале «Отравить могут и апельсинами!» подает результаты исследования, проведенного изданием совместно с Киевским союзом потребителей, относительно состояния киевских рынков…

http://mycityua.com/articles/goodies/2009/06/19/084441.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Миссия МВФ, вероятно, перенесет визит в Украину (Документ)» пишет - УНИАН располагает копией письма МВФ от 11 июня с.г., адресованного вице-премьер министру Украины Григорию Немыре, председателю Национального банка Украины Владимиру Стельмаху, и. о. министру финансов Игорю Уманскому первому заместителю министра экономики Анатолию Максюте и первому заместителю главы Секретариата Президента Украины Александру Шлапаку…

http://economics.unian.net/rus/detail/14633

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Еще сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Кто наслал мировой кризис на правительство профессионалов» пишет о том, что каждый раз в последний день месяца приходит в Казначейство Дед Мороз с мешком налогов и наполняет государственные закрома животворной ликвидностью непонятного происхождения... Особенности кризиса по-украински…

http://economics.unian.net/rus/detail/14565

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Также сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Минтранс возглавит мистер «и.о.»?» пишет о том, что в настоящий момент политики, эксперты и работники отрасли пытаются сориентироваться-откомментироваться на предмет почему состоялась отставка Винского и что будет дальше…

http://www.izvestia.ru/economic/article3129645/

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Жуляны» теперь могут принимать большие самолеты» пишет о том, что, несмотря на это, аэропорт не может обслужить много пассажиров. Фоторепортаж…

http://economics.unian.net/rus/detail/14627

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Баррозу объявит о решении газовой проблемы Украины» пишет о том, что глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу сегодня доложит участникам проходящего в Брюсселе саммита Евросоюза о ситуации с поставками газа в страны ЕС и предложит коллегам план действий на случай возникновения нового газового кризиса. Таким образом, сегодня станет известно, как будет решаться украинская газовая проблема…

http://www.vedomosti.ru/newsline/index.shtml?2009/06/19/790223

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Издание «Известия» в публикации «ОПЕК торгует из-под прилавка» пишет о том, что настоящей сенсацией нефтяного рынка стало известие о том, что фактически против роста цен на "черное золото" играет их главный "защитник" - Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Хотя на словах чиновники организации продолжают желать дальнейшего роста до 100 долл. за баррель и выше, на практике ОПЕК уже второй месяц увеличивает добычу - чем давит нефтяные цены вниз…

http://www.izvestia.ru/economic/article3129645/

(УНИАН)