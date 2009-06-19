Украина и Сербия установят безвизовый режим
11:12, 19 июня 2009Разное
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Ющенко в Нови Сад
Украина и Республика Сербия планируют установить безвизовый режим.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня после встречи со своим сербским коллегой Борисом ТАДИЧЕМ в городе Нови Сад.
В.ЮЩЕНКО отметил, что сегодня готовится ряд двусторонних соглашений к подписанию, среди которых и соглашение о безвизовом режиме.
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