Украина и Сербия установят безвизовый режим

Украина и Республика Сербия планируют установить безвизовый режим.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня после встречи со своим сербским коллегой Борисом ТАДИЧЕМ в городе Нови Сад.

В.ЮЩЕНКО отметил, что сегодня готовится ряд двусторонних соглашений к подписанию, среди которых и соглашение о безвизовом режиме.