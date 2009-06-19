ГЛАВНОЕ на 19 июня (день)

Хроника дня

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Экономика

МВФ может ухудшить прогноз по экономике Украины

Международный валютный фонд (МВФ), вероятно, ухудшит свой прогноз падения экономики Украины в 2009 году, который составлял 8%. Как сообщает Bloomberg, об этом заявила директор департамента внешних связей МВФ Кэролайн АТКИНСОН.

"Мы действительно предвидим более сильное падение, чем ожидалось ранее", - отметила она.

В то же время, по ее словам, новые окончательные показатели еще не определены.

Представитель МВФ также отметила, что часть третьего транша кредита stand-by также может быть использована для покрытия дефицита госбюджета.

Как сообщал УНИАН, в апреле т.г. Международный валютный фонд ухудшил прогнозные показатели по спаду ВВП для Украины на 2009 г. с 6% до 8% и улучшил прогноз по инфляции – с 17% до 16,8%. В то же время прогноз по ВВП на 2010 г. МВФ улучшил до плюс 1%, прогноз по инфляции – до 10%.

Пинзеник: реальный дефицит бюджета – 14% ВВП

Экс-министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНИК заявляет, что дефицит бюджета – без малого 14% ВВП и с начала года в Украине напечатали 24 млрд. грн. Об этом он заявил в интервью газете «Левый берег», опубликованном сегодня.

По словам экс-министра, «реальный дефицит бюджета – без малого 14% ВВП».

В.ПИНЗЕНИК подсчитал, что «в нынешнем бюджете заложен дефицит 31 млрд. грн., плюс 44 млрд. грн, потраченные на рекапитализацию, итого – 75 млрд. грн. Это то, что уже запланировано. При подготовке бюджета рассчитывали на 3% (дефицита от ВВП), забывая почему-то о 44 млрд. грн. Да, этот дефицит – временный, разовый, но сегодня он есть и нельзя это не учитывать».

Он отметил, что скрытый «источник» дефицита – нереальные доходы. «Доходы общего фонда. Спецфонд не учитываем, он весьма специфичен, в прошлом году составлял 186 млрд. грн, в текущем – 183,5 млрд. То есть, ежемесячно бюджет должен был получать 98% доходов. За первые пять месяцев поступления составляют 72%, получено только 66 млрд. (в прошлом году – 72), недобор, соответственно, – 12%. Таким образом, говоря о реальных цифрах, бюджет недополучит 25-30 млрд. грн.».

Ведь дефицит рассчитан, исходя из цифры 183,5 млрд., а поступлений придет на 30 млрд. меньше, отмечает экс-министр, и призывает при этом не забывать о дефиците «Нафтогаза». «Какова суть недавнего постановления правительства о пополнении уставного фонда компании на 18,6 млрд. грн.?, - отмечает В.ПИНЗЕНИК. - Юридический аспект не затрагиваем – там все правильно, но де-факто это увеличение бюджетного дефицита еще почти на 19 млрд. Плюс – дефицит Пенсионного фонда. По состоянию на середину мая, невозвращенных ссуд в фонде было где-то на 11 млрд. Отнимаем 4,7 млрд. – то, что скопилось к началу года, получаем 6,3 млрд.»

«Так… (берет калькулятор, лежащий тут же – на столе) Всего у нас 130 млрд., ВВП – 950 (пересчитывает). Почти 14% получается. Да, реальный дефицит бюджета – без малого 14%».

«Цифра огромнейшая – страна такой прежде не знала, - говорит экс-глава Минфина. - Но главная опасность – отсутствие источников финансирования. Остатков денег на счетах нет, приватизации – нет. Одно остается – печатный станок….» И, по его словам, он уже запущен.

В.ПИНЗЕНИК сообщил, что с начала года успели напечатать 24 млрд. грн.

В то же время экс-министр признал: «Парадокс, но пока что печатный станок не навредил – помог. Более того, мы наблюдаем снижение инфляции. Май мы закончили с показателем инфляции 14,7%, тогда как в прошлом году она составляла 22,3% (в годовом исчислении). Причина – отток депозитов. Сейчас они стабилизируются. Поэтому дальнейшая монетизация чревата уже другими последствиями».

ТЭК

Внутренний долг за газ составляет 26 млрд грн.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что общая внутренняя задолженность по оплате за природный газ перед НАК «Нафтогаз Украины» составляет 26 млрд. грн., в том числе 7,7 млрд. грн. - предприятиями теплокоммунэнерго.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня во время совещания с губернаторами по вопросам оплаты за потребленный газ.

«Вся страна задолжала за газ 26 млрд. грн. – это как раз те деньги, которыми можно рассчитываться за газ, которые мы потребляем на протяжении всего года», - сказала премьер.

Премьер считает ситуацию, сложившуюся с внутренними расчетами за газ, чрезвычайной, сложной, напряженной и опасной. «Каждый месяц эта задолженность увеличивается, накапливается и превращается уже просто в трагедию для страны», - добавила она.

«Во всей структуре долга – 26 млрд. грн. – предприятия теплокоммунэнерго имеют задолженность 7,7 млрд. Это, считайте, 1 млрд. долларов, который лежит и который государство не может использовать для оплаты за природный газ. Для сравнения в этом месяце нам нужно заплатить 250 млн. долларов, а в следующем, нам нужно заплатить (России) 1 млрд. долларов. Скажите, при таких долгах, может кто-то посоветует правительству, где ему, если не платит теплокоммунэнерго, брать деньги на расчеты?», - поинтересовалась глава правительства.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что своевременные расчеты Украины с Россией за газ лежат в плоскости политической и экономической независимости.

Тарифы на газ для ТКЭ на 2010 г определят до конца июля

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что тарифы на природный газ для предприятий теплокоммунэнерго на 2010 год будут сформированы до конца июля этого года.

«Цену на следующий год, которая будет для теплокоммунэнерго, вы получите до конца июля этого года. Для того, чтобы у вас была возможность на протяжении трех месяцев провести все процедуры и применить эти цены», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер добавила, что тарифы на газ для предприятий бюджетной сферы также будут сформированы до конца июля.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что в связи с подписанием десятилетнего соглашения между российским ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» в этом году не нужно будет пописывать дополнительных двусторонних документов.

«У нас сегодня есть каждый квартал новая цена на газ, каждый квартал она пересчитывается в автоматическом режиме, но мы в начале года посчитали среднегодовую цену – это 228 долларов. Предоставляем теплокоммунэнерго, по сути, вдвое дешевле газ и дотируем за счет государства. Но даже при таких серьезных дотациях мы сегодня наблюдаем, что у нас 50% не выплачивается цены за тепло и как следствие - за газ», - отметила она.

Ю.ТИМОШЕНКО считает, что цена газа для Украины в 2010 году сохранится на уровне 230 долларов за тысячу кубометров. «По нашим расчетам, мы сможем ту цену, которая существует сегодня для Украины на газ, получить и в следующем году», - предположила глава правительства.

Цена на газ для промышленных предприятий в 2010 году будет корректироваться ежеквартально, сообщила премьер.

«Со следующего года для промышленности цена будет корректироваться каждый квартал. Она не будет на год средневзвешенной, потому что у нас нет возможности делать такие расчеты. Также, как во всех странах мира, каждый квартал будет корректироваться цена», - сказала премьер-министр.

Вместе с тем, она подчеркнула, что в принципе среднегодовая цена на газ для промпредприятий существенно не изменится, поскольку не будет значительного увеличения цены на закупку импортного газа.

Киев и Восток - лидеры по неплатежам з газ Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что абсолютными рекордсменами по уровню задолженности по оплате за природный газ являются Киев, а также восточные области Украины – Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Луганская и Харьковская.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня во время совещания с губернаторами по вопросам оплаты за потребленный газ.

«Абсолютный рекорд и абсолютно ужасная ситуация в городе Киеве, несмотря на то, что мы неоднократно помогали рассчитываться. Там почти 700 млн. грн. задолженности», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер уточнила, что задолженность Днепропропетровска и Днепропетровской области составляет 487 млн. грн., Донецкой – 489 млн. грн., Запорожской – 182 млн. грн., Автономной Республики Крым – 157 млн. грн., Луганской – 258 млн. грн. и Харьковской – 414 млн. грн.

«Общая сумма, о которой мы говорим, тот минимум, который может быть мгновенно закрыт, – это около 5 млрд. грн. Мы закроем разницу в ценах, мы перечислим за 2009 год все деньги, которые вы заплатили живыми деньгами, мы спишем вам через 193 постановление зачетом разницу для бюджетных учреждений. Больше мы ничего сделать не можем. За все остальное должны непосредственно рассчитываться теплокоммунэнерго, город, область. И делать это нужно безотлагательно», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом глава правительства отметила, что наиболее дисциплинированными в платежах за потребленный газ являются Закарпатская, Черновецкая, Тернопольская, Хмельницкая, Сумская, Николаевская и Кировоградская области.

Валютный рынок

С 15 по 19 июня средний курс покупки/продажи наличного доллара в украинских банках немного повысился и составляет 7,64/7,69 грн./долл. Об этом сообщает Finance.ua.

С начала недели средний курс покупки евро увеличился на 0,3% и сегодня составляет 10,60 грн./евро, продажи – незначительно увеличился, до 10,76 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках с 15 по 19 июня понизился на 1% и сегодня составляет 0,2312 грн./рубль, продажи – не изменился – 0,2514 грн./рубль.

Столичные коммерческие банки покупают доллары в среднем по 7,65 грн./долл., продают – по 7,69 грн./долл. (курсы покупки/продажи повысились на 0,4% за неделю).

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,62 грн./евро (курс повысился на 0,2% с 15 июня), продажи – 10,77 грн./евро (курс повысился на 0,3%).

Курс покупки российского рубля в киевских банках понизился на 1,2% с начала недели и составляет в среднем 0,2304 грн./рубль, продажи – повысился на 0,3%, до 0,2546 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодня, 19 июня, составляет: гривни к доллару США – 7,6174, к евро – 10,603421, к российскому рублю – 0,24493.

Рынки

Абоненты мобильных операторов получат доступ к системе учета телефонов

По номеру 307

Абоненты операторов мобильной связи могут получить доступ к информационной системе учета мобильных терминалов/телефонов (ICOMT - укр. аббрев.) по номеру 307. Такое решение приняла Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) на своем заседании 18 июня т.г.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НКРС, комиссия, в соответствии с Законом «О телекоммуникациях» и «учитывая предложения операторов подвижной (мобильной) связи» относительно обеспечения доступа потребителей к информационной системе учета мобильных терминалов, «решила рекомендовать данным операторам предоставлять услугу доступа к ICOMT по сокращенному номеру 307».

Напомним, решением НКРС с 28 марта 2009 года не разрешается ввоз и реализация мобильных терминалов/телефонов без регистрации индивидуального кода (серийного номера) IMEI в обобщенной базе данных госпредприятия „Украинский государственный центр радиочастот” (УГЦР).

С 15 апреля информационная система учета мобильных терминалов введена в эксплуатацию в тестовом режиме, промышленная эксплуатация системы планируется с 30 июня.

Обобщенная база данных кодов IMEI мобильных телефонов информационной системы будет иметь три реестра: белый список, черный список и серый список. В белый список заносятся реестры кодов мобильных телефонов, которые разрешены к применению в сетях операторов мобильной связи. Это все номера телефонов, которые зарегистрированы в сетях операторов до конца сентября 2009 года или легально ввезены в Украину.

В черный список заносятся номера мобильных телефонов, которые не занесены в белый список или зарегистрированы органами МВД как краденые (операторы не имеют право обслуживать эти телефоны). В серый список входят номера телефонов, которые не зарегистрированы ни в белом, ни в черном списке. В течение трех месяцев телефоны из этого списка переходят в белый или черный список (в зависимости от результатов проверки легальности таких телефонов).

Реализаторы мобильных терминалов/телефонов и операторы сотовой связи должны предоставить доступ покупателей и абонентов к информационной системе учета мобильных терминалов.

Меняется порядок набора междугородных и мобильных телефонов С 14 октября 2009 года меняется порядок набора междугородних и международных направлений. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укртелекома».

Также с 14 октября 2009 года для абонентов Киевской области вводится новый код зоны «45» вместо «044».

Теперь абоненту, чтобы выйти на междугороднюю телефонную сеть или сеть мобильного оператора, необходимо будет вместо междугороднего префикса «8» набрать префикс «0», для выхода на международную телефонную сеть - вместо международного префикса «8-10» необходимо будет набрать префикс «0-0».

«То есть для того, чтобы позвонить по телефону в другой город, другую страну или на номер мобильного абонента, нужно сначала набрать цифру «0». После набора «0» (со стационарного телефона) следует дождаться непрерывного сигнала и только потом осуществлять набор других цифр – код нужного города или код сети оператора мобильной связи, без первой цифры «0» в существующем коде, дальше без интервала – номер телефона абонента», - говорится в сообщении.

Так, например, междугородний вызов абонента в Виннице, который сегодня выглядит как «8-0432 хххххх (номер абонента)», после 14 октября 2009 года будет выглядеть «0-432 хххххх (номер абонента)». Чтобы вызвать абонента в Броварах Киевской области, после 14 октября необходимо будет набрать последовательность «0-4594 ххххх (номер абонента)», вместо сегодняшней «8-04494 ххххх (номер абонента)». Вызов абонента мобильной связи Utel после 14 октября будет выглядеть как «0-91 ххххххх (номер абонента)» (сегодня 8-091 ххххххх (номер абонента)). Новый формат международного вызова, например, абонента в Москве, после 14 октября будет выглядеть как «0-07 495ххххххх (номер абонента)», в то время как сегодняшний формат этого вызова выглядит как последовательность «8-107 495ххххххх (номер абонента)».

При этом «Укртелеком» предупреждает, что при осуществлении междугороднего вызова

«0» в начале номера должен быть лишь один – при случайном наборе второго подряд «0» происходит международное соединение с соответствующей тарификацией (значительно более высокой – УНИАН).

Как отмечается в сообщении, порядок осуществления международного вызова на телекоммуникационную сеть Украины из-за границы остается неизменным.

Для удобства абонентов с 14 октября будут работать автоответчики. Также информацию относительно порядка набора номеров телефонов можно будет узнать по номерам телефонов справочно-информационных служб компании.