Приход в Украину портового оператора DP World создаст конкуренцию на рынке буксирных услуг - Ставницер

Выход на украинский рынок глобального портового оператора DP World повысит конкуренцию на рынке буксирных услуг в портах страны. Такое мнение высказал партнер инвестиционной компании SD Capital Андрей Ставницер в интервью интернет-изданию LB.ua, комментируя сделку по покупке компанией DP World украинского буксирного оператора LB Shipping, работающего в порту «Южный».

«Более 75% перевалки в Украине реализуется частными стивидорными компаниями. Я думаю, многие из них устали от специфики работы с государственными предприятиями, выкручивания рук и полной непредсказуемости. Уверен, они будут рады возможности выбирать буксирного оператора, особенно если можно сделать выбор в пользу лучшего буксирного оператора в мире», - объяснил Ставницер.

Напомним, компания P&O Maritime (Великобритания), на 100% принадлежащая DP World Group (ОАЭ) в начале января 2018 года приобрела долю в LB Shipping. Со-инвестором сделки выступила инвестиционная компания SD Capital Андрея Ставницера и Филиппа Грушко. Сумма сделки не разглашается, но эксперты называют выход DP World крупнейшей exit-сделкой в стране за последние четыре года.

Сделке предшествовал визит президента Украины Петра Порошенко в ноябре 2017 г. в штаб-квартиру DP World Group в ОАЭ. Встречу в Дубае организовал Национальный инвестиционный совет Украины под руководством Бориса Ложкина и Юлии Ковалив.

Ставницер напомнил, что изначально DP World совместно с SD Capital совместно вели переговоры о приобретении у государства буксирного бизнеса Одесского порта за $50 млн. «К большому сожалению, та сделка не сложилась, хотя арабская сторона и министр транспорта Владимир Омелян сделали для ее реализации все, что могли», - сказал партнер SD Capital.

Партнер SD Capital надеется, что приход в Украину такой крупной транснациональной компании оживит украинский рынок private equity. «Другие глобальные игроки будут ориентироваться на DP World и интересоваться нашей страной», - считает Ставницер.

P&O Maritime – глобальный оператор портовых услуг, созданный в Великобритании в 1834 году. Предоставляет разные портовые сервисы во всем мире. Располагает собственным флотом из буксиров, швартовых судов, научно-исследовательских судов, пассажирских и круизных лайнеров. На 100% принадлежит DP World Group.

DP World Group – один из крупнейших портовых операторов мира. Штаб-квартира компании расположена в порту Джебел-Али (Дубай, ОАЭ). Оперирует 78 морскими и наземными терминалами в 40 странах мира, а также управляет 50 смежными бизнесами.

Инвестиционная компания SD Capital создана в 2016 году Андреем Ставницером – совладельцем и генеральным директором крупнейшего украинского порта "ТИС", и Филиппом Грушко – директором "ТИС" по развитию бизнеса.