ГлавКРУ согласилось с большинством возражений Еханурова

Главное Контрольно-ревизионное управление Украины рассмотрело и частично или полностью восприняло как объяснение 10 из 15 возражений Министерства обороны Украины на акт проведения государственного финансового аудита эффективности использования земель Министерства обороны за период с 24 декабря 2007 года по 1 апреля 2009 года.

Об этом говорится в письме от 5 июня 2009 года за подписью заместителя председателя ГлавКРУ Игоря СТАФАНЮКА в Министерство обороны Украины, которое есть в распоряжении УНИАН.

В частности, ГлавКРУ полностью приняло объяснения со стороны военного ведомства относительно решения Юрия ЕХАНУРОВА (в то время министра обороны – УНИАН) относительно прекращения права пользования земельными участками ориентировочной площадью 96,4 гектара в поселке Черноморском Коминтерновского района Одесской области.

В объяснении Минобороны указывается, что из 96 гектаров почти 21 гектар это земельный участок вдоль побережья, который находится в зоне интенсивного оползня и на котором срочно необходимо проводить берегоукрепляющие работы. 30 гектаров – это площадь, на которой в годы Великой Отечественной войны вела бои легендарная 412-я батарея, и на этой территории запланировано построить мемориальный комплекс. Остальную землю планировалось использовать для строительства жилья для военнослужащих расположенной неподалеку отдельной механизированной бригады Сухопутных войск.

Также Главное Контрольно-ревизионное управление Украины отмечает, что восприняло и согласилось с объяснениями Министерства обороны относительно изменения целевого назначения земельных участков под строительство жилья для военнослужащих в Севастополе.

Аналогичный вывод был сделан и после приведенных военным ведомством аргументов относительно исключения земельных участков из состава земель обороны, изменения целевого назначения под жилищное строительство и передачи их в коммунальную собственность из-за отсутствия соответствующих правоустанавливающих документов.

Кроме того, ГлавКРУ согласилось с объяснением относительно прекращения права пользования земельными участками, изменения их целевого назначения с земель обороны на земли жилищной и общественной застройки с последующим отведением их конкретным юридическим лицам, которые являются государственными предприятиями Минобороны.

Полностью и без возражений были приняты объяснения Министерства обороны относительно отсутствия каких-либо решений по земельным участкам, на которых расположено военное имущество, говорится в письме ГлавКРУ.

Также подтверждено отсутствие каких-либо решений относительно передачи в коммунальную собственность и согласия на смену целевого назначения со стороны военного ведомства по земельным участкам, на которых были выявлены факты самовольной застройки.

Таким образом, из тех 15 замечаний, выдвинутых Главным Контрольно-ревизионным управлением Украины в адрес Министерства обороны Украины относительно неэффективного использования земель обороны, по десяти ГлавКРУ частично или полностью согласилось с объяснениями военного ведомства.

Как сообщал УНИАН, 20 мая на заседании правительства были обнародованы результаты проверки ГлавКРУ хозяйственной деятельности Министерства обороны. В частности, было заявлено о выявлении масштабных нарушений в земельной сфере, о коррупции при организации питания солдат и закупке топлива для военной техники.

26 мая Президент поручил Генпрокуратуре расследовать обвинения в адрес Ю.ЕХАНУРОВА в коррупции в оборонном ведомстве.

5 июня Верховная Рада освободила Ю.ЕХАНУРОВА от должности министра обороны.