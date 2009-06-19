Курс НБУ на 19.06.09

Официальный курс НБУ на 19.06.09 100 USD США – 761.7400 (18 июня – 761.9000) 100 EUR – 1060.3421 (18 июня – 1054.4696) 10 RUR – 2.4493 (18 июня – 2.4475) Учетные курсы банковских металлов на 19.06.09 за 10 тройских унций (грн.)959 XAU 10 Золото-71355.99 (18 июня-71142.41) 961 XAG 10 Серебро-1080.91 (18 июня-1068.18) 962 XPT 10 Платина-91865.84 (18 июня-92266.09) 964XPD10 Палладий-18396.02(18 июня-18514.17)

Официальный курс НБУ на 19.06.09 100 USD США – 761.7400 (18 июня – 761.9000) 100 EUR – 1060.3421 (18 июня – 1054.4696) 10 RUR – 2.4493 (18 июня – 2.4475) Учетные курсы банковских металлов на 19.06.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-71355.99 (18 июня-71142.41) 961 XAG 10 Серебро-1080.91 (18 июня-1068.18) 962 XPT 10 Платина-91865.84 (18 июня-92266.09) 964XPD10 Палладий-18396.02(18 июня-18514.17)

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