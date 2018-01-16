Города Житомир и Переяслав-Хмельницкий делятся опытом внедрения энергоэффективных проектов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Так, 16 января, в Житомире с рабочим визитом находится делегация из города Переяслава – Хмельницкого.

В рамках встречи обсуждают вопросы стратегического планирования развития городов, механизмы привлечения дополнительных финансовых ресурсов, опыт разработки и внедрения Плана действий устойчивого энергетического развития Житомира и Муниципального энергетического плана Житомира, а также перспективы и возможности устойчивого развития украинских городов.

Директор департамента экономического развития Житомирского городского совета Николай Кострица рассказал, что сейчас в Житомире работают над видением и стратегией развития города.

«Важно постоянно проговаривать каждый ваш шаг с жильцами и с бизнесом. Ведь процесс написания стратегии - не менее важен, чем сам документ. Только за прошлый год в процессе написания стратегии через различные коммуникационные мероприятия в Житомире было охвачено более 8 тысяч граждан. Таким образом мы обеспечиваем вовлеченность людей к изменениям в городе», - сказал в частности он.

Так, во время встречи гостям рассказали, что в Житомире действует проект "Интегрированное развитие городов в Украине", основной задачей которого является стратегическое планирование развития областного центра до 2030 года. Уже определены шесть приоритетов такого развития.

Кроме этого, Житомир отобраны проектом «Энергоэффективность в общинах II», как пример, в том числе - для города Переяслав – Хмельницкий. Специалисты исполнительных органов Житомирского городского совета будут делиться с гостями приобретенными знаниями и опытом с первой фазы уже реализованного в 2014-2017 годах проекта «Энергоэффективность в общинах».

Так, в частности, эксперты отмечают, что преградой на пути доступа к финансированию мероприятий по энергоэффективности часто становится недостаток данных о показателях энергопотребления общественных зданий, а также отсутствие знаний для разработки приемлемых проектных предложений.