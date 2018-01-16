Украина может создать зону свободной торговли с еще одной страной

Украина готова рассмотреть возможность создания зоны свободной торговли с Албанией и заинтересована в интенсификации экономического сотрудничества с этой страной.

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Как передает пресс-служба правительства, об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроантлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

«Межправительственная комиссия по вопросам торгово-экономического сотрудничества, работа над созданием которой продолжается, должна стать хорошей основой для начала переговоров о создании зоны свободной торговли между Украиной и Албанией», - сказала она.

Вице-премьер подчеркнула, что Украина готова работать над либерализацией торговли в рамках двухсторонней межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

Как сообщал УНИАН, Украина за годы независимости заключила 16 соглашений о свободной торговле, которые покрывают 45 стран.

Наиболее широкая зона свободной торговли была заключена Украиной и Европейским Союзом. Официально ЗСТ вступила в силу с 1 сентября 2017 года, однако по факту она применяется в полном объеме с 1 января 2016 года. Соглашение покрывает как торговлю товарами, так и торговлю услугами, государственные закупки, а также постепенное приведение законодательной базы Украины к европейским стандартам для интеграции в экономическое пространство ЕС.

Кроме того, Украина имеет соглашение о свободной торговле с Канадой, включающее торговлю товарами и государственные закупки, Грузией (торговля товарами), Македонией (торговля товарами), Черногорией (торговля товарами и услугами), странами Европейской ассоциации свободной торговли (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария), а также странами Содружества независимых государств (с 1 января 2016 года Россия в одностороннем порядке отказалась выполнять свои обязательства в рамках этого соглашения).