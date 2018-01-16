В Кабмине рассказали, когда исчезнут очереди за биометрическими паспортами

В Государственной миграционной службе (ГМС) надеются в течение ближайших месяцев решить проблему очередей на получение загранпаспортов.

Как говорится в сообщении на сайте ДМС, этому должно способствовать введение дополнительной линии персонализации загранпаспортов на полиграфкомбинате “Украина”, что позволит в ближайшие месяцы решить проблему своевременного оформления документов в сроки до 7 или 20 рабочих дней в зависимости от срочности оформления.

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Отмечается, что по информации Министерства экономического развития и торговли, в сфере управления которого находится полиграфкомбинат "Украина", сейчас в очереди на персонализацию стоит 775 тысяч наборов персональных данных.

"Новое оборудование поможет стабилизировать ситуацию с персонализацией срочных документов в течение нескольких месяцев, поскольку увеличивает производственные мощности предприятия по персонализации более чем в два раза – с 10 до 21 тысячи загранпаспортов ежесуточно. Сейчас полиграфкомбинат работает в действующем режиме 7 дней в неделю круглосуточно (в три смены)", - говорится в сообщении.

В ГМС напомнили, что с введением безвизового режима ЕС для Украины в июне 2017 года спрос на оформление заграничных паспортов вырос более чем в два раза, что повлекло задержки в персонализации паспортов на полиграфкомбинате "Украина".

"Государственная миграционная служба Украины совместно с полиграфкомбинатом “Украина” стараются идти навстречу всем без исключения гражданам, которые обращаются с заявлениями об ускорении персонализации паспортов, однако эти обращения обрабатываются вручную и их количество на грани физических возможностей работников", - говорится в сообщении.

"Учитывая то, что на сегодняшний день задержка в выдаче продолжается, миграционная служба в очередной раз обращается к гражданам с предупреждением и советом никоим образом не планировать заграничное путешествие, не имея на руках действующего паспорта для выезда за границу, не обращаться к какому-либо посредников, которые обещают любые конкретные сроки изготовления паспорта", - заявили в ГМС.