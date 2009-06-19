Курс НБУ на 22.06.09

Официальный курс НБУ на 22.06.09100 USD США – 761.6800 (19 июня – 761.7400) 100 EUR – 1061.1726 (19 июня – 1060.3421) 10 RUR – 2.4449 (19 июня – 2.4493) Учетные курсы банковских металлов на 22.06.09 за 10 тройских унций (грн.)959 XAU 10 Золото-71121.87 (19 июня-71355.99) 961 XAG 10 Серебро-1083.87 (19 июня-1080.91) 962 XPT 10 Платина-92087.11 (19 июня-91865.84) 964XPD10 Палладий-18356.49(19 июня-18396.02)

Официальный курс НБУ на 22.06.09 100 USD США – 761.6800 (19 июня – 761.7400) 100 EUR – 1061.1726 (19 июня – 1060.3421) 10 RUR – 2.4449 (19 июня – 2.4493) Учетные курсы банковских металлов на 22.06.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-71121.87 (19 июня-71355.99) 961 XAG 10 Серебро-1083.87 (19 июня-1080.91) 962 XPT 10 Платина-92087.11 (19 июня-91865.84) 964XPD10 Палладий-18356.49(19 июня-18396.02)

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