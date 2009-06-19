ГЛАВНОЕ на 19 июня (вечер)

Новости ТЭК

Украина гарантирует бесперебойный и безопасный транзит газа через свою территорию, заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, выступая на 16-м саммите глав государств Центральной Европы в сербском городе Нови Сад.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ЮЩЕНКО отметил, что украинской газотранспортной системе - 45 лет, и она остается одной из крупнейших в Европе. «И работает без сбоев», - добавил В.ЮЩЕНКО, выразив уверенность, что так будет и в дальнейшем.

В то же время он напомнил о брюссельских договоренностях относительно модернизации украинской ГТС и, пользуясь случаем, пригласил европейские компании к участию в конкретных инвестиционных проектах.

Напоминая о событиях начала этого года, которые в СМИ, по его словам, назвали газовой войной, Президент Украины в очередной раз подчеркнул недопустимость политического шантажа в газовой сфере, заметив, что это является угрозой не только для Украины, но и для всей Европы.

В.ЮЩЕНКО вновь призвал к выработке единых правил на энергетическом рынке Европы, отметив, что сегодня сверхактуальным является вопрос создания единого энергетического рынка.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что вопросы, связанные с расчетами за газ, должно решать правительство, и не советует переводить это на председателей облгосадминистраций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал сегодня во время подхода к прессе в Сербии.

«Я не хотел бы, чтобы игра вокруг платежей выглядела как-то искусственно, не нужно выдумывать велосипед», – сказал В.ЮЩЕНКО, комментируя сегодняшнее совещание премьер-министра с председателями ОГА.

Президент отметил, что именно правительство должно осуществить ряд шагов, без которых решить этот вопрос будет невозможно. И полномочий местных властей не хватит.

Первое, на что обратил внимание глава государства, это необходимость балансирования бюджета НАК «Нафтогаз». Он отметил, что попытки многих правительств покупать газ по рыночной цене, а продавать на внутреннем рынке фактически по демпинговой цене, привели к тому, что «Нафтогаз» находится фактически на грани банкротства.

«Если правительственная политика в этом вопросе не изменится, она приведет к краху», – считает В.ЮЩЕНКО. Также, по его убеждению, нуждается в решении вопрос разработки новой бюджетной политики по НАК «Нафтогаз», в том числе в вопросах реструктуризации долгов НАК, пересмотр отношений в вопросах рентной платы и т.д.

Также Президент отметил, что необходимо внести изменения в государственный бюджет, поскольку сегодня большинство неплатежей наблюдаются в бюджетных учреждениях, которые финансируются из государственного бюджета.

Особое внимание В.ЮЩЕНКО уделил вопросу необходимости пересмотра правительственных договоренностей между Украиной и Россией по поводу цены на транзит российского газа. В.ЮЩЕНКО отметил, что сегодня, по сути, тариф является убыточным, и только в этом году Украина потеряла 2,5 млрд. долларов, которых, кстати, не хватает для оплаты российского газа.

Президент выразил надежду, что на протяжении 10 дней будут реализованы договоренности, достигнутые в ходе совещания в НАК «Нафтогаз», что позволит решить проблему.

«Если исходить не из популизма, а из профессиональной ответственности, то можно найти механизм решения проблемы», – сказал Президент.

Еврокомиссия встретится с банками и газовыми компаниями для поиска путей решения проблемы оплаты Украиной газа.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня на пресс-конференции по итогам заседания Европейского Совета (саммит глав государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН) Президент Еврокомиссии Жозе БАРРОЗУ.

“На будущей неделе мы организуем встречу с представителями европейских финансовых институтов, банков, газовых компаний, чтобы посмотреть, что мы можем сделать”, - сказал он.

Президент Еврокомиссии Жозе БАРРОЗУ отмечает, что Европейский Союз не может за Украину платить за газ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Ж.БАРРОЗУ заявил сегодня на пресс-конференции по итогам заседания Европейского Совета (саммита председателей государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН).

“У нас нет денег в бюджете”, - сказал он.

“Эта проблема очень сложная, поскольку главное в этом – способность Украины платить за газ, которой она потребляет. Это не является сферой нашей ответственности”, - добавил Ж.БАРРОЗУ.

Он также отметил, что в выводах, одобренных сегодня на заседании Европейского Совета, содержится призыв к России и Украине уважать свои обязательства во избежание повторения ситуации с прекращением поставки газа в ЕС.

Еврокомиссия считает, что новый российско-украинский газовый кризис может произойти через несколько недель.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня на пресс-конференции по итогам заседания Европейского Совета (саммит глав государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН) Президент Еврокомиссии Жозе БАРРОЗУ.

“Есть риск следующего кризиса через недели. Не через месяцы”, - сказал он.

Ж.БАРРОЗУ отметил, что в ходе второго дня заседания Европейского Совета проинформировал лидеров 27 стран-членов ЕС о развитии ситуации с поставками российского газа в Украине и о своих последних переговорах с российским и украинским премьерами Владимиром ПУТИНЫМ и Юлией ТИМОШЕНКО.

Вице-премьер, министр промышленности Польши Вольдемар ПАВЛЯК заявляет, что субъекты хозяйствования Украины и Польши еще не заключили коммерческих контрактов на поставку электроэнергии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ПАВЛЯК сказал сегодня журналистам после завершения заседания межправительственной украинско-польской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

«Контрактов пока нет, но ведутся очень хорошие переговоры. Как только контракты будут заключены, сами компании огласят их результаты», - сказал В.ПАВЛЯК.

Польский вице-премьер отметил, что результативность переговоров о начале экспорта украинской электроэнергии в Польшу будет зависеть от оперативности национальных энергетических компаний.

«Со своей стороны правительства будут поддерживать в сфере регуляции и транспортировки электроэнергии», - добавил он.

В.ПАВЛЯК подчеркнул, что Польша полностью поддерживает идею синхронизации украинской энергетической системы с системой UCTE.

«Это позволит Польше и Украине более эффективно сотрудничать в энергетической сфере», - сказал он.

В свою очередь, вице-премьер Украины Григорий НЕМЫРЯ отметил, что возобновление экспорта украинской электроэнергии в Польшу связано с решением двух вопросов: совместимости энергетических систем и экономической целесообразности.

«В Украине существует избыток электроэнергии, который страна могла бы экспортировать. Мы с удовольствием констатируем, что существует спрос на такие возможности Украины, которые сейчас используются не в полной мере», - пояснил Г. НЕМЫРЯ.

Финансовый рынок

Кабинет министров Украины инициирует пересмотр государственного бюджета Украины на 2009 року.

Как сообщает еженедельник «Комментарии:», на будущей неделе депутатам будет предложено рассмотреть изменения к закону о бюджете на текущий год. Правительство считает необходимым увеличить Резервный фонд, размер которого уменьшится после финансирования мероприятий по ликвидации наводнения на Западной Украине. Одновременно Верховная Рада может откорректировать и другие доходно-расходные статьи бюджета с целью его оптимизации.

По информации издания, одним из дополнительных источников финансирования казны могут стать сверхплановые поступления за счет повышения акцизов на пиво. Депутаты уже приняли закон, увеличивающий их с 34 до 60 копеек за литр, что, по прогнозам Министерства финансов Украины, позволит привлечь в госбюджет дополнительные 260-280 млн. грн. "Комментарии:" считают, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО может подписать его, если парламент изымет из документа нормы, оговаривающие направление части средств на собственные нужды (в частности, на 97 млн. грн. документом увеличивается финансирование аппарата Верховной Рады).

Кроме того, по расчетам Минфина, в бюджет может дополнительно собираться 300-400 млн. грн. ежемесячно за счет восстановления импортных поставок автомобилей и бытовой техники, которые прекратились после введения 13-процентной надбавки к пошлинам на эти товары. В пакете бюджетных правок правительство собирается подать на рассмотрение ВР законопроект, оговаривающий отмену действующей надбавки к пошлинам.

Поступления от введения 2-процентной целевой надбавки к действующему тарифу на природный газ для бюджетных учреждений и организаций, промышленных и других потребителей (эта новация также может появиться в проекте бюджетных правок) позволит Кабмину частично проинвестировать бюджетную программу по разведывательному и эксплуатационному бурению для введения в эксплуатацию новых месторождений углеводородного сырья.

Кабмин также собирается увеличить расходы на компенсацию НАК «Нафтогаз Украины» разницы между ценами закупки импортированного природного газа и его реализации на производство тепловой энергии для населения - на 6,1 млрд. грн. (с 1,6 до 7,7 млрд. грн)., пишет еженедельник.

Кроме того, правительство намерено инициировать изменения в законы о госбюджете и о государственной поддержке аграрного сектора, которые позволят Аграрному фонду осуществить закупку за счет средств специального фонда на Аграрной бирже дизельного топлива и минеральных удобрений для потребностей сельскохозяйственных товаропроизводителей. Для этого Кабмин предложит изыскать необходимый ресурс за счет замораживания расходов на компенсацию кредитных ставок для аграриев и средства, предусмотренные в госбюджете на финансирование закупок сельсхозпроизводителями минеральных удобрений.

Также, по информации "Комментариев:", в правительстве рассматривают возможность урезать финансирование инвестиционных программ. В частности, перераспределить 0,6 млрд. грн., запланированных на строительство 393 инфраструктурных проектов социально-культурного характера (школы, детсады, больницы, стадионы, спортивные школы), на финансирование защищенных статей казны.

Министерство финансов Украины 17 июня т.г. выплатило купонный доход по облигациям внешнего государственного займа 2006 года на сумму 560 млн. 62 тыс. 620 японских иен.

Об этом сказано в сообщении Минфина, размещенном на официальном сайте ведомства.

Согласно сообщению, в декабре 2006 года Украина осуществила эмиссию облигаций внешнего государственного долга на сумму 35,1 млрд. японских иен. Срок оборота составляет 4 года с погашением 19 декабря 2010 года. Заем осуществлялся по ставке 3,2% годовых, дисконт при размещении – 1,2% от номинальной суммы выпуска.

На сегодняшнем специальном аукционе Национальный банк Украины (НБУ) продал 135 тыс. швейцарских франков по курсу 7,15 грн. за франк.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

По данным Нацбанка, в аукционе принял участие один банк, заявка которого полностью удовлетворена.

С начала июня на межбанковском валютном рынке Украины наблюдалось существенное снижение деловой активности, которое сопровождалось соответствующим уменьшениям объемов валютных операций.

Об этом сообщается на официальном сайте Национального банка Украины (НБУ).

При этом Нацбанк отмечает, что, несмотря на данные тенденции, НБУ проводил интервенции как по покупке иностранной валюты, так и по ее продаже. По информации Нацбанка, среди последних наиболее значительными были операции по поддержанию валютного спроса НАК «Нафтогаз Украины».

Также подчеркивается, что НБУ продолжает проводить валютные аукционы по продаже иностранной валюты для удовлетворения потребностей клиентов банков – физических лиц с целью погашения ими задолженности по валютным кредитам. С начала июня было проведено четыре таких аукциона, на которых было продано 5,55 млн. долл. США и 0,67 млн. швейцарских франков. Аукцион по продаже евро не состоялся из-за отсутствия заявок на участие в нем.

По данным Нацбанка курс гривни относительно доллара США по сравнению с началом июня практически не изменился – на наличном рынке по продаже долларов США состоялось его укрепление на 0,06% – до 7,661 грн./долл. США, на межбанковском рынке – снижение на 0,04%, до 7,639 грн./долл. США.

Укрепление официального курса гривни к доллару США с начала месяца составило 0,02% – до 7,6174 грн./долл. США. Относительно евро гривня девальвировала на 0,44% – до 10,60 грн./євро, а к российскому рублю – на 0,71%, до 2,45 грн./10 рублей.

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,6250/7,6530 грн./долл., к 11:00 цены поднялись – 7,6315/7,6540 грн./долл., а к 12:00 упали до 7,6260/7,6455 грн./долл. К закрытию ценовые уровни достигли низа – 7,6100/7,6190 грн./долл.

По данным финансовой компании «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 11:30 Национальный банк Украины вышел на рынок на аукционе с предложением швейцарских франков с ценой отсечения 7,15 грн.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2448/0,2458 грн./рубль, к 11:00 цены выросли – 0,2450/0,2461 грн./рубль, а к 12:00 снизились до 0,2445/0,2456 грн./рубль. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,2439/0,2445 грн./рубль. В России курс доллар-рубль понизился и составил 31,1350 рублей за доллар (-0,06).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,3885/1,3945 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,6150/10,6420 грн./евро, к 11:00 цены ушли вверх – 10,6210/10,6590 грн./евро, а к 12:00 упали до 10,6050/10,6350 грн./евро. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по евро-гривне достигли значений 10,5810/10,6010 грн./евро.

По данным Нацбанка, средневзвешенный курс, который сложился сегодня по итогам торгов долларом США на межбанке, составил 7,6329 грн./долл.

НБУ установил на 22 июня следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 761.6800 (на 19 июня – 761.7400)

100 EUR – 1061.1726 (на 19 июня – 1060.3421)

10 RUR – 2.4449 (на 19 июня – 2.4493)

Агроновости

Окончательные выводы экспертов Еврокомиссии по проверке украинских птицекомплексов будут через два месяца.

Об этом УНИАН сообщил министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК во время визита в Херсонскую область.

«18 июня нам сообщили, что через 20 дней эксперты дадут предварительный вывод о своей проверке. Потом у нас будет 15 дней, чтобы высказать свою позицию и отправить ее экспертам. Так что через два месяца будем иметь окончательные результаты», – сказал Ю.МЕЛЬНИК.

По словам министра, МинАПК рассчитывает на положительные выводы экспертов, что обеспечит выход продукции отечественного птицеводства на рынок Евросоюза.

В октябре текущего года в Украину приедут эксперты Еврокомиссии для проведения проверок процесса производства свинины и говядины.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК во время визита в Херсонскую область.

«В октябре эксперты Еврокомиссии будут инспектировать наши крупные животноводческие комплексы. На очереди проверка производства так называемого красного мяса, это свинина и говядина», – сказал министр.

По словам Ю.МЕЛЬНИКА, в случае позитивных выводов экспертов мясо украинского производства станет конкурентоспособным и будет допущено к официальной реализации на территории Евросоюза.

Министерство экономики Украины рассматривает возможность перенесения срока введения обязательной маркировки продуктов питания на содержание в них генетически модифицированных организмов (ГМО) на следующий год.

Об этом УНИАН сообщил заместитель министра экономики Виктор ПАНТЕЛЕЕНКО.

Он отметил, что на сегодняшний день рассматривается вариант введения такой маркировки с 1 января либо с 1 июля 2010 года.

Причиной необходимости перенесения сроков В.ПАНТЕЛЕЕНКО назвал неурегулированность некоторых технических вопросов, в частности, отсутствие так называемой системы отслеживания продуктов и сырья, поступающих в Украину.

«Введение маркировки будет зависеть от того, как скоро удастся решить технические вопросы. Это может быть 1 января или 1 июля 2010 года», – сказал замминистра.

Социальная политика

До 2030 года в Украине может остаться 30 миллионов человек, если область медицины будет оставаться на таком “катастрофическом уровне”.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения Татьяна БАХТЕЕВА, ссылаясь на прогнозы Всемирной организации здравоохранения относительно демографической ситуации в нашей стране.

По ее словам, средняя продолжительность жизни украинцев на 15 лет меньше, чем в Европе.

“С 1997 мы не можем победить эпидемию туберкулеза, а по количеству больных химиорезистентным туберкулезом, который не поддается лечению, наша страна находится на 1-м месте", - сказала Т.БАХТЕЕВА. "Более миллиона человек стоят на учете по поводу онкологических болезней, около ста тысяч онкобольных ежегодно умирают. В то же время 70% всего медицинского оборудования изношено", – отметила народный депутат.

Для исправления ситуации, по ее мнению, финансирование медицины должно быть не менее 5% от ВВП.

“Всемирная организация здравоохранения дает четкие критерии относительно финансирования медицины – оно должно быть не менее 5% от ВВП. Если процент ниже, считают, что этой области в стране нет. Украинская медицина сегодня финансируется всего на 2,7% от ВВП, из которых 85% идет на заработную плату медицинским работникам”, – сказала Т.БАХТЕЕВА.

Она также обратила внимание на недостаточное финансирование государственных национальных программ.

“В Украине принято 25 национальных программ, из которых работают только 7, а финансируются они всего на 30-40%. Если бы они все работали, мы бы не говорили сегодня о негативной демографической ситуации, о высоком уровне смертности и высоких показателях заболеваемости украинских подростков - к 15 годам наши девушки и юноши имеют по 3-4 хронических болезни”, – сообщила Т.БАХТЕЕВА.

Она считает, что ответственность за негативные тенденции в украинской медицине лежит на Министерстве здравоохранения, которое “не прилагает никаких усилий”.

“Министр здравоохранения не бывает на заседаниях Комитета ВР по вопросам здравоохранения, вместо этого присылаются начальники департаментов Минздрава, которые работают всего несколько месяцев, а ранее курировали финансирование сельского хозяйства”, – отмечает Т.БАХТЕЕВА.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения подготовил новый законопроект об обязательном медицинском страховании.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила народный депутат Украины, председатель Комитета ВР по вопросам здравоохранения Татьяна БАХТЕЕВА.

Анализируя состояние медицинской сферы в Украине, Т.БАХТЕЕВА отметила, что “более катастрофической ситуации в сфере здравоохранения, чем в настоящее время, в нашей стране никогда не было”.

Выход из ситуации, в которой оказалась украинская медицинская отрасль, Т.БАХТЕЕВА, усматривает в принятии нового законопроекта об обязательном медицинском страховании, который адаптирован под реалии Украины.

“Члены нашего комитета изучили опыт стран Европы и СНГ, в которых уже давно вне бюджетного финансирования существует дополнительный источник – государственное медицинское страхование. Наше общество уже готово к этому”, - считает народный депутат.

По словам Т.БАХТЕЕВОЙ, законопроект предусматривает, что за граждан будут платить работодатель и государство.

“Этот дополнительный источник финансирования позволит в два раза увеличить расходы на закупку медикаментов, оборудования и на укрепление материально-технической базы, повысить зарплаты медикам”, - сказала Т.БАХТЕЕВА, отметив, что, не имея возможности выживать на мизерную зарплату, из Украины ежегодно на работу за границу выезжают 6 тысяч наших врачей.

Она объяснила, что законопроектом предусматривается создание одной государственной модели – государственного страхового фонда или компании.

“Этот государственный страховой фонд будет утверждаться Верховной Радой. Она же будет утверждать его бюджет (так же, как и бюджет страны). Руководитель фонда будет назначаться по предоставлению Кабинета Министров и премьер-министра, голосоваться только в Верховной Раде. Фонд будет подотчетным только Кабмину”, – отметила Т.БАХТЕЕВА.

По состоянию на 19 июня в пострадавших районах Волынской области совместными усилиями власти и населения последствия урагана практически преодолены, сообщила журналистам министр труда и социальной политики Украины Людмила ДЕНИСОВА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минтруда, она также отметила, что благодаря согласованным действиям работников министерства, местных властных структур, социальных служб Волынской области и работников Ощадбанка уже осуществлена выплата компенсаций пострадавшим от урагана гражданам, по оперативной информации, в сумме 4633,7 тыс. грн.

По словам министра, около 90% пострадавших семей - 3333 семьи - уже получили помощь.

Кроме того, Л.ДЕНИСОВА сообщила, что сведения на получение денежной помощи для устранения последствий стихии размещены в зданиях сельских советов и райгосадминистраций, так что любой при желании может с ними ознакомиться.

Подготовка к Евро-2012

Кабинет Министров на своем внеочередном заседании 22 июня планирует внести изменения в государственную целевую программу по подготовке к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК.

«Я обратился к премьер-министру Украины, и премьер-министр поддержала предложение о проведении в понедельник внеочередного заседания правительства Украины в вопросах подготовки к чемпионату Евро-2012», - сказал И.ВАСЮНИК.

По его словам, будут рассматриваться несколько главных вопросов, среди которых, - внесение изменений в госпрограмму по подготовке к Евро-2012.

И.ВАСЮНИК сообщил, что главные параметры этих изменений заключаются в необходимости сконцентрировать государственные ресурсы на организации работ теперь уже в четырех городах Украины, которые будут принимать матчи турнира. В действующей сейчас редакции программы расчеты были сделаны на 6 городов-претендентов.

Как сказал И.ВАСЮНИК, внесенные правительством изменения позволят сконцентрировать бюджетные средства в период кризиса на ключевых объектах будущего турнира. «Я убежден, что эта программа будет принята в понедельник», - добавил он.

Вице-премьер проинформировал, что также будут рассматриваться источники финансирования других объектов чемпионата до конца этого года, когда УЕФА должен вынести окончательное решение по поводу украинских городов-хозяев Евро-2012.

Премьер-министр Польши Дональд ТУСК посетит Украину в конце июня - начале июля для участия в заседании межправительственного украинско-польского организационного комитета по подготовке к проведению в Польше и Украине Чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили вице-премьер-министры Украины и Польши Григорий НЕМЫРЯ и Вольдемар ПАВЛЯК сегодня в Киеве после завершения заседания украинско-польской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

“Мы обсудили наши совместные усилия для успешного проведения Евро-2012 в Польше и в Украине, и украинская сторона ожидает визит премьер-министра господина ТУСКА в Украину в конце июня – начале июля в рамках межправительственного оргкомитета на уровне премьер-министров по Евро-2012”, - сказал Г.НЕМЫРЯ.

В свою очередь, В.ПАВЛЯК добавил, что во время сегодняшнего заседания обсуждался вопрос проведения футбольного матча при участии правительственных команд Польши и Украины. “Мы обсуждали и вопрос возможного результата этого матча. Рекомендованный результат – 4:4”, - сообщил польский вице-премьер.

Г.НЕМЫРЯ при этом подчеркнул, что это “рекомендованный, а не договорной результат”.

“Место и время проведения матча определяют капитаны команд, в данном случае – премьер-министры. И мы надеемся, что такой матч состоится в Киеве во время визита в ближайшее время господина ТУСКА в Украину”, - добавил он.

Отвечая на вопрос польского журналиста о возможности премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО выйти на поле в качестве капитана правительственной футбольной команды, Г.НЕМЫРЯ сказал: “Госпожа ТИМОШЕНКО в свое время в детстве была капитаном детской футбольной команды, где играли фактически парни. Так что для нее это не впервые - возглавлять такую команду. Я могу сказать, что она получит всю необходимую помощь, в частности, с моей стороны, поскольку я в свое время достаточно профессионально занимался футболом в детской команде “Шахтер” (Донецк), которая, как вы знаете, сейчас является обладателем Кубка УЕФА”.

Украина рассчитывает получить несколько миллиардов долларов США кредита от Китайской Народной Республики на подготовку к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК после встречи с делегацией деловых кругов КНР.

«Речь идет о готовности украинской стороны еще в 2009 году принять кредитные ресурсы для реализации только проектов строительства дорог под Евро-2012 на сумму от 500 млн. до 1 млрд. долларов. Общий пакет, который мы можем представить и представили китайской стороне, составляет несколько миллиардов долларов», - сказал И.ВАСЮНИК.

Он сообщил, что визит китайской делегации в Киев будет продолжаться до 24 июня, и в конце визита украинская сторона намерена предложить китайским коллегам подписать рамочный документ о сотрудничестве.

И.ВАСЮНИК также выразил надежду, что на протяжении ближайших месяцев правительство сможет сообщить о конкретных проектах, которые будут реализоваться за счет кредитных ресурсов Китая.

Со своей стороны председатель китайской делегации ЧИ Чанхай отметил, что сегодня удалось договориться о будущих направлениях сотрудничества и подтвердить заинтересованность обеих сторон в развитии сотрудничества. По его словам, китайскую делегацию заинтересовало участие в проектах развития инфраструктуры, автомобильных дорог, железных дорог и т.д.

Председатель китайской делегации также сообщил, что КНР имеет большой опыт в подготовке к Олимпиаде-2008, и китайские специалисты готовы поделиться им с украинскими коллегами.

По поводу конкретных проектов, то стороны отметили, что более детальное планирование будет проводиться специалистами после завершения визита китайской делегации на межправительственном уровне.

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