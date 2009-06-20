Браун готов покинуть пост премьер-министра Великобритании

Премьер-министр Великобритании Гордон БРАУН заявил, что готов покинуть свой пост, однако считает, что он должен возглавлять Лейбористскую партию на следующих парламентских выборах.

Так Г.БРАУН прокомментировал поражение своей партии на выборах в Европарламент и местные власти, пишет Газета.ру со ссылкой на «The Guardian».

По словам главы правительства Великобритании, его обидели нападки со стороны парламентариев-лейбористов, которые пытались сместить его с постов лидера партии и премьер-министра.

Г.БРАУН также отметил, что последние недели были худшими в его политической карьере.