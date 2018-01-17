Интернет селу, школам и больницам: Кабмин утвердил концепцию развития цифровой экономики

Кабинет министров утвердил концепцию развития цифровой экономики и общества Украины на 2018-2020 годы и утвердил план мероприятий по ее реализации.

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

По словам представляющего концепцию заместителя министра экономического развития и торговли Михаила Титарчука, концепция закладывает основу развития цифровой экономики, формулирует принципы госполитики относительно цифровизации, инициирует развитие цифровых инфраструктур.

«Наш амбициозный план - до 2021 года, благодаря развитию цифровой экономики, добавить, как минимум, 5% к росту ВВП», - сказал Титарчук.

Он отметил, что правительство определило около 50 аспектов развития цифровой экономики Украины.

По словам министра экономического развития и торговли Степана Кубива, первоочередными проектами цифровизации Украины на 3 года являются развитие цифровой инфраструктуры и широкополосного Интернета по всей стране.

«По состоянию на сегодня 30-35% сельского населения вообще не имеют доступа к быстрому широкополосному Интернету, социальные объекты, школы - 53%, медучреждения - до 99% не подключены к широкополосному Интернету», - сказал Кубив.