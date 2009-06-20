ГЛАВНОЕ на 20 июня

Хроника дня

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Финансы

Украина будет просить МВФ увеличить третий транш, выделяемый стране, на 600 миллионов долларов до 3,8 миллиардов, сообщил исполняющий обязанности министра финансов Игорь Уманский в интервью еженедельнику Зеркало недели, публикуемом в субботу.

МВФ в ноябре 2008 года одобрил выделение Украине стабилизационного кредита на 16,43 миллиарда долларов для помощи экономике страны в условиях мирового экономического кризиса. Тогда же Киев получил первый транш кредита в размере 4,5 миллиарда долларов, а в мае - второй транш в размере 2,8 миллиарда. Сумма третьего транша составит 3,2 миллиарда долларов (первоначально планировалось, что 2,8 миллиарда долларов), по словам премьер-министра Юлии Тимошенко, он должен поступить в конце июля. Миссия МВФ должна прибыть в Киев 24 июня.

"24-26 июня должна приехать очередная миссия. Согласно программе, очередной транш предусмотрен в объеме 3,2 миллиардов долларов. Сейчас мы просим о том, чтобы пересмотреть его в сторону увеличения - до 3,8 миллиардов" - сказал Уманский.

Вместе с тем, в СМИ появилась информация, что МВФ может отложить приезд миссии в Украину и отсрочить выделение третьего транша до сентября. Фонд требует от правительства раскрыть данные по ВВП, пересмотреть бюджет, провести аудит НАК "Нафтогаз Украины" и удержаться от резкого снижения процентных ставок.

ТЭК

Соколовский обсудил с посланником США вопросы энергетической безопасности

Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ провел встречу с американской делегацией во главе со специальным посланником по энергетическим вопросам в Евразии Госдепартамента США Ричардом МОРНИНГСТАРОМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, встреча состоялась по инициативе американской стороны.

Собеседники обсудили пакет вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества в контексте гарантирования национальной и международной энергетической безопасности. Главное внимание было уделено обсуждению актуальной ситуации с поставками и транзитом российского природного газа.

По просьбе Р.МОРНИНГСТАРА Б.СОКОЛОВСКИЙ ознакомил американскую делегацию с конкретными мерами, которые предпринимал и предпринимает Президент Украины для урегулирования проблем, возникающих из-за несбалансированных взаимоотношений на украинском газовом рынке и сложных газовых контрактов от 19 января 2009 года.

Была подчеркнута целесообразность привлечения дополнительных средств для оплаты объемов газа, необходимых для закачивания в украинские подземные хранилища газа с целью обеспечения поставок и транзита на ближайший и последующие осенне-зимние периоды.

Американская сторона положительно оценила действия главы Украинского государства. В то же время представители американской делегации подчеркнули необходимость реформирования украинского газового сектора, выразив готовность содействовать украинской стороне в переговорном процессе по урегулированию проблемных вопросов поставок газа в украинскую ГТС.

Специальный посланник Р.МОРНИНГСТАР подчеркнул необходимость консолидации позиций и усилий в этом вопросе всех ветвей украинской власти и хозяйствующих субъектов.

Стороны также предварительно договорились в ближайшее время обсудить вопрос сотрудничества в реализации проекта Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора на базе нефтепровода «Одесса - Броды».

Идея организации хранилищ закупленного европейскими компаниями российского газа на территории Украины вызвало противоречивую реакцию у представителей немеких энергетических концернов, сообщает Немецкая волна.

Немецкий энергетический концерн RWE заинтересовался предложением украинской национальной компании "Нафтогаз" использовать в будущем газовые хранилища в Украине. Об этом в пятницу, 19 июня, заявил агентству Reuters представитель концерна RWE. Таким образом европейские компании смогут избежать перебоев в поставках топлива в случае очередного газового конфликта России с Украиной, через которую перекачивается 80 процентов российского газа в Европу.

Тем временем крупнейший энергетический концерн Германии E.ON заявил, что он не намерен принимать оферту "Нафтогаза". По мнению руководства концерна, у E.ON нет никаких договорных связей с украинским газовым комплексом. Кроме того, E.ON покупает российский газ на немецкой границе, а не на Украине.

Также и совместный немецко-российский газораспределительный концерн Wingas, являющейся дочерним предприятием российского "Газпрома" и немецкого многопрофильного концерна BASF, не проявил интереса к предложению украинцев. По словам шефа компании Wingas Райнера Зеле (Rainer Seele), рамочные условия для ведения бизнеса на Украине препятствуют деловой заинтересованности немцев. Кроме того, как заметил глава компании Wingas, не ясен вопрос собственности на закачанный в украинские хранилища газ.

Предложение "Нафтогаза" было озвучено на прошедшем в четверг, 18 июня, в Брюсселе на заседании координационной группы ЕС по газу. В частности, "Нафтогаз" предложил немецким концернам RWE и E.ON закупить необходимые объемы газа для хранения в украинских ПХГ. В качестве альтернативы Киев попросил предоставить синдицированный кредит в 4,2 миллиарда евро, поскольку, по словам заместителя председателя правления "Нафтогаза" Игоря Диденко, у компании имеются текущие трудности с оборотным капиталом.

Агро

Украине для успешной уборочной кампании не хватает 12 тысяч высокотехнологичных комбайнов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера в ходе всеукраинского совещания по подготовке к уборке зерновых сообщил заместитель министра аграрной политики Украины Александр ШЕВЧЕНКО. Совещание прошло на базе Государственного опытного хозяйства «Асканийское» (с. Тавричанка Каховского района Херсонской области).

По словам А.ШЕВЧЕНКО, сейчас в Украине насчитывается 57,4 тыс. комбайнов различной модификации, в т. ч. 18 тыс. принадлежат частным владельцам, остальные – сельхозпредприятиям.

«На один комбайн приходится 224 га посевов, а норма – 100 – 120 га. Нам не хватает 12 тысяч высокотехнологичных комбайнов. А из тех, что есть еще 5,9 тыс. находятся в стадии ремонта», - сказал А.ШЕВЧЕНКО.