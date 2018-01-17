Цифровая Украина: Гройсман рассказал, чего ждать от электронной идентификации граждан

Начавшееся в Украине внедрение электронной идентификации граждан позволит предоставлять украинцам абсолютно новые дистанционные услуги. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду.

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"Технологии сегодня в мире проникают очень серьезно в каждый сектор жизни. В прошлом году мы решили внедрить электронную идентификацию граждан, и мы это сделали. Сегодня у нас уже есть внедрение ID-идентификации, и это означает, что будут абсолютно новые дистанционные услуги. Мы должны, как прекрасная с точки зрения возможностей страна, идти в ногу со временем", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее Гройсман заявлял, что ожидает запуска электронной идентификации граждан MobileID тремя крупнейшими мобильными операторами в первой половине 2018 года, что позволит гражданам получать государственные и коммерческие услуги онлайн.

Справка УНИАН. Mobile ID – сервис мобильной идентификации пользователей, который позволяет абоненту использовать свой мобильный телефон с установленной в нем SIM-картой для безопасной электронной идентификации. Mobile ID можно использовать для доступа к защищенным электронным документам, а также, чтобы ставить цифровую подпись на документах. Такой стандарт способен улучшить качество предоставления административных и других сервисов. В Украине впервые стандарт Mobile ID был реализован на портале административных услуг во Львове.