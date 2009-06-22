Председателем Киевской ОГА может стать Вакараш

На очередном заседании правительства ожидается представление Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО кандидатуры первого заместителя председателя Киевской областной государственной администрации Виктора ВАКАРАША на должность председателя Киевской ОГА.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник в Кабинете Министров Украины.

По словам собеседника агентства, на сегодняшний день кандидатура В.ВАКАРАША согласована между премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО и главой Секретариата Президента Верой УЛЬЯНЧЕНКО. Достигнута договоренность, что правительство подаст Президенту В.ЮЩЕНКО эту кандидатуру.

В свою очередь, по данным источника, Ю.ТИМОШЕНКО может рассчитывать на «определенное содействие ее интересам в Государственном агентстве Украины по инвестициям и инновациям» (председателем Госинвестиций является муж В.УЛЬЯНЧЕНКО Виктор ИВЧЕНКО - УНИАН), а также на «определенные изменения в освещении деятельности правительства на телеканале «Интер» и на «учет интересов Ю.ТИМОШЕНКО в земельных вопросах в Киевской области».

Как сообщал УНИАН, 19 мая 2009 г. В.ЮЩЕНКО подписал указ об освобождении Виктора БАЛОГИ от должности главы Секретариата Президента и назначил на эту должность В.УЛЬЯНЧЕНКО, которая занимала должность председателя Киевской областной государственной администрации.